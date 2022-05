張敬軒爆工人姐姐險釀「世紀災難」　嚇一大跳：即刻嗌停隊Band

自從張敬軒請了工人姐姐「遮遮」回家打理家頭細務後,除了每日居有特色的早餐為網民帶來不少歡樂之外,張敬軒與工人姐姐「遮遮」的日常生活亦甚有趣味。近日張敬軒又與粉絲們分享了一則笑話。



軒仔瘦咗又靚仔咗。(張敬軒ig)

事緣有一日張敬軒發現家中的咖啡豆已經用完,就托「遮遮」去入貨。他在IG上寫上事發經過:「尋日,話說屋企啲咖啡豆就嚟用曬啦係咪,#咁呢就呢我呢 就同我屋企個老細 #我阿遮 講 張敬軒:Ngo Lum Ngo Day Yiu Mai Faan Di Ga Fare Dou Luuuu (我諗我哋要快啲買返啲咖啡豆)遮遮:Mo Mun Tei , Sir !(冇問題)張敬軒 : Fankiu (多謝)臨出門口…遮遮: How many you want? The coffee bean I mean (你要買幾多咖啡豆?) #我心諗咁押韻你其實係咪想Rap出嚟 #我大抽細抽裙甩褲甩又諗起過往去到人哋舖頭通常都係得返兩三包500g豆 張敬軒:買多啲喇,睇吓佢哋有幾多,要曬都得,可以帶去紅館俾啲同事用 兩個鐘後… 如圖… 我嚇_到即刻嗌停隊Band出去打俾佢叫佢千祈唔好做傻事…#佢仲要ThankYouSir #DontThankMeThankYourself #千錯萬錯都係我錯 #求你唔好用飲咖啡嚟罰我 #500kg飲到出年都未瞓得著 #紅館CoffeeShop #encore由噴紙花改為噴咖啡豆」

張敬軒托遮遮買嘢險釀「世紀災難」,差一點買了500kg咖啡豆。(IG@hinscheung)

原來「遮遮」的信息中寫道,要替他買500kg咖啡豆回家,而不是正常情況下的500g,500kg咖啡豆有多少?大概是50包大米相同的份量。

