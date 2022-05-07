張敬軒爆工人姐姐險釀「世紀災難」　嚇一大跳：即刻嗌停隊Band

自從張敬軒請了工人姐姐「遮遮」回家打理家頭細務後，除了每日居有特色的早餐為網民帶來不少歡樂之外，張敬軒與工人姐姐「遮遮」的日常生活亦甚有趣味。近日張敬軒又與粉絲們分享了一則笑話。



軒仔瘦咗又靚仔咗。(張敬軒ig)

事緣有一日張敬軒發現家中的咖啡豆已經用完，就托「遮遮」去入貨。他在IG上寫上事發經過：「尋日，話說屋企啲咖啡豆就嚟用曬啦係咪，#咁呢就呢我呢 就同我屋企個老細 #我阿遮 講 張敬軒：Ngo Lum Ngo Day Yiu Mai Faan Di Ga Fare Dou Luuuu （我諗我哋要快啲買返啲咖啡豆）遮遮：Mo Mun Tei , Sir !（冇問題）張敬軒 : Fankiu （多謝）臨出門口…遮遮： How many you want? The coffee bean I mean （你要買幾多咖啡豆？） #我心諗咁押韻你其實係咪想Rap出嚟 #我大抽細抽裙甩褲甩又諗起過往去到人哋舖頭通常都係得返兩三包500g豆 張敬軒：買多啲喇，睇吓佢哋有幾多，要曬都得，可以帶去紅館俾啲同事用 兩個鐘後… 如圖… 我嚇_到即刻嗌停隊Band出去打俾佢叫佢千祈唔好做傻事…#佢仲要ThankYouSir #DontThankMeThankYourself #千錯萬錯都係我錯 #求你唔好用飲咖啡嚟罰我 #500kg飲到出年都未瞓得著 #紅館CoffeeShop #encore由噴紙花改為噴咖啡豆」

張敬軒托遮遮買嘢險釀「世紀災難」，差一點買了500kg咖啡豆。（IG@hinscheung）

原來「遮遮」的信息中寫道，要替他買500kg咖啡豆回家，而不是正常情況下的500g，500kg咖啡豆有多少？大概是50包大米相同的份量。

點撃睇遮遮曾為張敬軒準備的「豐富」食物：