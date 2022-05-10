聲生不息｜伍珂玥探班導師李克勤　師徒有望重聚對決？

TVB（無線）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，話題度有升無跌，眾歌手的一舉一動都備受關注。而近日新生代歌手是去年《中國好聲音》總冠軍的伍珂玥就在微博上貼了與導師李克勤的合照，探班之餘更為《聲》節目宣傳，此舉動引起不少網友猜測，她到底會不會來參加《聲》節目呢？大家都期待他們師徒再合作。

伍珂玥是《2021中國好聲音》總冠軍。（伍珂玥微博圖片）

伍珂玥在微博上貼兩張照片，不管形象的她嘟嘴舉V同曾在《好聲音》中擔任自己導師的李克勤合照，而李克勤合照時一本正經似的，雙手插袋略顯微笑，同徒弟形成強烈的對比。不過在另外一張合照所見，李克勤似乎放開了開心舉V展現燦爛笑容合照，師徒再聚勾起大家不少回憶。而伍珂玥寫道：「探班打卡李克勤老师，大家記得準時收看《聲生不息》啊！」

師徒合照大家希望他們能出現《聲生不息》節目中。（伍珂玥微博圖片）

不少網友眼見伍珂玥前來探班，頓時引起大家猜測，未知她之後是不是有機會亮相《聲》節目呢？畢竟在該節目播出之前，已經有傳聞她會參加節目錄製，大家都好希望他們師徒再次合作，甚至希望可以眼見兩屆《中國好聲音》總冠軍對決，《2020年中國好聲音》總冠軍就是單依純，巧合地她的導師就是李健，同樣在《聲》節目中，所以這個組合對決是網友們希望可以看見的。

網友們好想看兩屆《中國好聲音》總冠軍對決。（《聲生不息》微博圖片﹑伍珂玥微博圖片）