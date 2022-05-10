雙生陌生人 | 郭柏妍入行不足2年做女配　同屆一位港姐都極速上位

撰文：邱愛霖
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《2020年香港小姐競選》季軍郭柏妍（Rosita）近日參演無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》。雖然郭柏妍出道不夠兩年，但她已極速上位，位居女配角位置，第一周鏡頭不少。郭柏妍戲中飾演暗戀何廣沛（飾蒲亦駿）的見習律師Amber，網友都激讚她夠清純可愛。她又大跳鋼管舞，決意突破「翻版周子瑜」純情形象，連監製林志華都直讚她努力又有熱誠。

郭柏妍新劇中跳鋼管舞，大曬性感。（《雙生陌生人》截圖）

郭柏妍參選港姐期間已是大熱人選之一。她畢業於香港大學食物安全管理碩士，課外活動繁多，多才多藝。TVB亦睇好郭柏妍，雖則她演戲經驗不多，但已劇接劇，參演《青春不要臉》之外，又於重頭劇《白色強人II》與視帝陳豪有感情線；又敲定加入《旁觀者》、《破毒強人》劇組。

最近更有指，郭柏妍揮低於《金宵大廈2》飾演毀容女兒的前As One成員蘇皓兒（Chloe），頂上參演由姜皓文、江美儀等主演的新劇《下流上車族》，據悉此舉是TVB內部安排，看來誓要將其捧為新一代花旦。

郭柏妍仙氣十足。（IG@rositakpyy）

翻查資料，郭柏妍絕對是同屆中最有發展潛力的港姐之一，甚至略勝冠軍謝嘉怡（Lisa）及亞軍陳楨怡（Celina）一籌。謝嘉怡雖深得觀眾喜愛，但因中文有待進步，故較常亮相綜藝節目，演戲方面只獲安排不時亮相處境喜劇《愛·回家之開心速遞》。陳楨怡則被爆出食煙出軌，遭前男友周子揚踩沉事業，至今留在內地，看來要過冷河一排才可復出。部分港姐則受負面新聞影響，星途浮沉，暫時只得一位可以同郭柏妍匹敵。

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