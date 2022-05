袁詠儀(靚靚)與張智霖(Chilam)的兒子魔童張慕童(Morton)昨晚(4日)在微博曬出於澳門大三巴牌坊留影的照片,相中的他戴著口罩,以全黑裝扮示人,雖然只是半身出鏡,但不難看出他俊朗的外表與高䠷身材。魔童配文道:「中國澳門」,即刻引起網友熱議。



事緣去年12月中,魔童在IG Story玩「Q&A」,當時有網友問:「Are You in China now?(你現在在中國嗎)」他回答:「No not right now」,並曬出於中環摩天輪上拍攝的照片,以示自己在香港,結果被網友解讀為香港不屬於中國,在微博掀起軒然大波,事後靚靚馬上在微博回應,為魔童因英文用語失言造成的誤解道歉,並表明「全家愛國愛港」的立場。

靚靚火速回應。(微博截圖)

因此,對於魔童今次的微博配文,網友都紛紛笑言:「嚴謹!孩子都被逼成這樣了」、「哈哈哈哈哈求生欲很強。其實內地正常人還是很多的,不要怕」、「孩子太難了」等,亦不忘大讚他帥氣的樣貌與身高,深受網友喜愛。