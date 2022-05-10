張繼聰被Edan上載黑圖　以德報怨不追究：你睇阿叔幾錫住你吖！

MIRROR成員Edan（呂爵安）向來百厭至極喜歡「搞搞震」，昨晚（9日）正值劇集《季前賽》的煞科他在Instagram出「玩命post」公開多張193、張繼聰、肥仔和Stanley的睡覺黑圖，又表示「唔好諗住反擊，我仲未出絕招」而被兄弟們留言鬧爆！有份被攻擊的張繼聰今日（10日）在IG反擊公開一張Edan的低炒睡覺相，又表示自己以德報怨：「幼雀，你睇阿叔幾錫住你吖？影到你瞓著都咁靚仔，算係咁啦！以德報怨吖，咪叫成熟囉！」



Edan早前公開張繼聰的黑圖。（Instagram：@edanlui）

張繼聰表示雖然自己放他一馬，但相信Edan的兄弟們一定不會收手：「不過你班兄弟就唔知會唔會啦，Stanley , 我係你就唔忍佢啦！你果啲核彈級！另外，姜，你做掌上壓嘅片，我係唔會公開嘅，放心！」Stanley隨即留言表示：「一人一張呂爵安黑圖計劃正式開始！」

張繼聰以德報怨，不公開Edan的核彈級黑圖。（Instagram：@louischeung2013）

張繼聰表示拍完《季前賽》令他既愉快又獲益良多。（Instagram：@louischeung2013）

張繼聰多年沒有拍電視劇，今次拍完《季前賽》令他既愉快又獲益良多：「好耐冇拍電視劇，非常愉快。感謝袁導演同埋台前幕後所有工作人員，感謝你哋嘅照顧同信任，好開心認識咗一班新對手，個個都好有才華，態度又好又勤力，而且，仲係癲嘅，好嘢！喺你哋身上，我得到好多啟發。」他又感謝一班鏡粉和錯粉的厚愛：「你哋真係好勁，Respect，依段旅程好快樂，希望大家到時喜歡我哋嘅作品！」

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