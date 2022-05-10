41歲納豆腦中風住院三個月終康復出院　住院憔悴模樣曝光女友淚崩

現年41歲的台灣男藝人納豆（本名：林郁智）於今年1月因為腦出血入院而一度傳出病危消息，治療接近多三個月後，昨日（10日）他拍片表示自己已經康復出院，臉上亦充滿圓潤的氣息，開心與網民打招呼：「大家好，我回來了！」雖然納豆現時已無大礙，但見證他在生死邊緣徘徊的納豆女友依依，卻依然非常激動，一度哽咽。



納豆今年1月因為腦出血入院而一度傳出病危消息。（Instagram：@nadow0107）

納豆在影片中表示對於中風當日並無印象，一切都像在做夢一樣，而且自己曾經夢到幾次回家正常生活，然而一醒卻依然躺在醫院，更對於如何恢復正常生活感到非常迷茫。其女友依依憶述當日的納豆在家中行動的時候像夢遊一樣，令自己下床換衣服，但卻說話時口齒不清有點「痴脷根」，當下馬上覺得對方可能中風而帶他去醫院。她表示在搭的士的途中不斷叫納豆「舉手、微笑說你好」，而他抵達醫院時血壓已高達240、照X光時已無法站立，之後更失去意識，幸好在黃金一小時內就已經開刀做手術。

納豆正式回歸幕前。（Instagram：@sherry11ee）

依依透露，納豆做完手術後，兩人於醫院病房內度過情人節，當日她問了他一句：「今天是情人節你知道嗎？」納豆甜蜜回道：「情人節快樂！」依依更趁納豆睡着的時候偷偷爬上床躺在男友身旁自拍，即使對方頭上包着繃帶兼插喉，依然一手抱緊自己，令她感動不已偷偷掉淚。

依依公開今年情人節與納豆在病房度過的照片。（Facebook影片截圖）

依依亦在影片中公開兩張納豆在醫院中精神奕奕望住鏡頭笑的照片，兩人緊緊相依看起來非常甜蜜恩愛，並公開一封對網民和大眾的感謝信：「謝謝大家這些日子來的關心，現在豆已經出院會計了，我們也會繼續努力，回到以前的正常生活。這一路來，太多朋友的愛，太多人的加油打氣，太多人對我們的幫助，無法用言語一一致謝，真的很謝謝在生命中的你跟妳。」

依依在影片中公開兩張納豆在醫院中精神奕奕望住鏡頭笑的照片，（Facebook影片截圖）

依依感謝網民和大眾對納豆的支持。（Facebook影片截圖）

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