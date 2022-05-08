馮鎵瀠美容院捲醫療糾紛　開記招澄清：所有手術療程都有風險

馮鎵瀠（Naomi）有份投資的美容院「妍肌攻管」上月底捲入一宗醫療糾紛，報道指出37歲女事主在美容院推銷下打溶脂針後不幸毀容，並要求該美容院賠償1萬4900元療程費用以及精神損失費用，Naomi今日（8日）就事件舉行記者會朗讀聲明澄清。



37歲女士美容院做埋線打溶脂針療程後毁容 斷社交需接受精神治療

Naomi今日（8日）就事件舉行記者會朗讀聲明澄清。（梁碧玲 攝）

Naomi透露該名37歲女事主是她於1997年透過謝霆鋒歌迷會所認識，但多年來都關係疏遠只是Facebook朋友，直到去年2月對方突然私下聯絡自己：「第一句講完Hello同自己個名，就問我有冇整容公司同整容醫生介紹，係事主自己聯絡我個人的Facebook Messenger講佢想做乜嘢，而佢每一次上嚟都係單次付款，冇任何預購療程喺佢身上發生過。」她表示一切都由對方主動，而非如報道所說在美容院推銷下以接受療程：「真實情況同佢嘅說法有少少出入。」

37歲女事主S小姐上月開記者會控訴在「妍肌攻管」打溶脂針後毀容。（張浩維攝）

Naomi的美容公司用自己做生招牌。（梁碧玲 攝）

她表示女事主於事隔八個月才要求索償，並沒有任何證據去證明其毀容狀況因自己的美容院或經手醫生的疏忽或專業失當而導致：「佢第一次做完埋線覺得有啲唔滿意嘅時候，我哋嘅醫生已經免費作出跟進，當時佢都冇乜嘢，而且再預約下一次嘅療程，到下一次佢又再預約下一次療程。」她承認本來接受美容療程就要承擔一定的風險，而且每名客人在接受療程之前都需要填一份申報表：「就算你睇醫生都要申報啦，如果你冇申報，其實我哋都唔清楚，同埋我認為一個37歲、有中學程度嘅人都應該知道，簽一啲療程嘅聲明，如果唔清楚呢啲表格係唔可以亂簽。所有手術療程都有風險，我而家行入醫院睇醫生都有機會有感染風險啦！」

Naomi坦言因為這宗醫療糾紛令美容院損失慘重，就連她本人的幕前工作亦大受影響。（梁碧玲 攝）

Naomi坦言因為這宗醫療糾紛令美容院損失慘重，就連她本人的幕前工作亦大受影響：「本身疫情已經好有影響，但開返10日又有呢單新聞爆出，預約咗嘅客都取消咗，不過買咗療程嘅就冇退款。而我嘅演藝工作就有幾個失去咗，大概五位數字左右，因為對方覺得我形象唔太好。」Naomi很感謝其男友Angus一直陪在她身旁渡過難關，又表示現時已進入法律程序，很多細節都不能夠一一公開，但拍心口表示自己美容院向來聲譽良好：「你可以問下麥貝夷，佢阿媽都喺我哋呢度就facial！」

聲明如下：

針對近日某媒體報道本公司就一名37歲女士於接受本公司埋線療程後毁容一事，本公司特發此新聞稿澄清：1. 於現階段並沒有証據証明事主面部情況是源自於本公司及/或經手醫生之任何疏忽及專業失當行為引致，本公司對該單方面指控保留所有法律權利。2. 於本年1月，經手醫生已就是次事件向醫委會備案，而本公司與醫生亦已向警方備案。另外，本公司於本年2月已透過消費者委員會就是次事件作出書面回覆。3. 該報道指某政黨人士聲稱『事件反映醫學美容陷阱極多』，此言論含有指控本公司生意手法不當之嫌，本公司保留一切法律追究權利。4. 截至今日為止，本公司並未有收到任何（包括但並不限於政黨）就有關是次事件之書面申索。」

37歲的S小姐，去年光顧尖沙咀美容院「妍肌攻管」，接受由醫生負責的埋線療程後，兩邊面不對稱，醫生建議打溶脂針解決，補救不成更令面部凹陷。有專科醫生事後評估，S小姐已屬毁容。S小姐直言事件造成精神困擾，需求診精神科。她認為涉事美容院及醫生責無旁貸，追討退還療程費用共約1.5萬元，以及精神損失，但被拒絕。協助跟進事件的民主黨袁海文則指，已向醫委會投訴涉事醫生，又促請港府盡快將《私營醫療機構條例》納入「診所牌照」規管。