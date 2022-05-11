鄧麗欣與王子分手重大隱情被揭　傳男方偷食台灣性感女神郭雪芙

上年年中，鄧麗欣（Stephy）與王子（邱勝翔）宣布分手，當時不少人猜測分手原因，唯兩人都未有為此解畫。到上年年尾，王子突然傳出新戀情，對像竟是台灣性感女星郭雪芙。當時有台灣媒體拍到王子多次進出郭雪芙家停車場，每次都小心翼翼換車前往，的士進停車場，離開時王子卻自駕其白色名貴房車離開，由此可見王子座駕已進駐女方屋苑。對於有傳前度與郭雪芙撻著，Stephy曾接受訪問稱︰「不評論太多了，真又好假又好，都祝福佢。」

鄧麗欣與王子拍拖兩年多。（IG@stboo）

不過，最近有新進展，直指王子與郭雪芙原來早在Stephy與王子依然拍拖時已經搭上！今日有其他傳媒報道讀者爆料，指王子與郭雪芙在拍攝《山中森林》已經撻著，當時王子仍是Stephy的男朋友。更有一個爆料帳號稱兩人一早己一齊食飯、睇戲、上堂等等活動，王子更會與郭雪芙兩家人一起約出來食飯，也會帶女方認識自己圈外、圈內的朋友圈，而郭雪芙妹妹的社交平台，唯一有follow的圈中人便是王子，兩人關係的確非比尋想。

王子邱勝翔與郭雪芙已認識十年以上，當年分別以棒棒堂及Dream Girls偶像團體出道，不時有合作機會。但直至上年合作拍《山中森林》愈走愈近。（IG：@prince_pstar）

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王子經理人有回應事件，指兩人只是好朋友關係，這個問題已經在不同傳媒澄清過很多次。

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