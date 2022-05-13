黃一山出道32年接演主旋律電影　軍人Look超型 :日出而生日落而死

現年57歲的藝人黃一山（細龜）不知不覺已出道32年了，目前專注在內地發展的他密密接拍影視作品，雖然只是出演小角色，不過都引起不少網友關注。而近日，他有份出演的戰爭片《百年初心》播出，令他感到非常開心，還第一時間拍片上貼社交網站同網友分享拍攝心得，事關這類題材的電影原來是他出道多年來首次參演的紅色題材作品，所以令他感到振奮。

黃一山目前在廣州居住。（黃一山微博圖片）

從細龜上貼的劇中片段看，他有兩種造型都顯得比較正經，飾演革命之人的他身上有一股熱血，眼神充滿不畏懼的感覺，而身穿軍裝的他更是威風凜凜說道：「日出而生，日落而死。」短短一句說話相當有革命人奮鬥的精神，同他過去出演的搞笑角色形成強烈對比，令大家感到有新鮮感。

黃一山首出演紅色題材電影。（影片截圖）

出道32年能夠參演如此有正能量的作品，細龜開心表示：「終於拍到我的第一部紅色題材的電影，裡面有不同的造型，希望大家給點意見。」不少網友都被他的演出感動，直言他的眼神相當厲害。

眼神充滿不畏懼。（影片截圖）

在內地發展做得風生水起的細龜，工作密密接不停，目前還有多部作品待播中。而其在內地的居住環境亦相當好，目前住在廣州的他家中有300平方米（約3,229平方呎）相當廣寬，月租只需一萬元人民幣，相當劃算。

黃一山在廣州租屋。（影片截圖）