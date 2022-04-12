東張西望｜美孚新邨單位內現過百老鼠　投訴人：窗台植物被食光！

今日（12日）《東張西望》中講到美孚新邨一單位內藏過百隻老鼠，而且已經波及到附近單位，老鼠問題由去年12月開始，一直持續三個多月都未有改善，各業主亦不停尋找管理處協助，只見近日管理處安排搭棚向屋內投進老鼠藥及為該單位窗邊封上膠紙，但仍然未得到實際協助。

美孚新邨一單位內藏過百隻老鼠 (節目截圖)

美孚新邨有住戶蔡先生被老鼠問題煩擾了三個多月，這三個月內在家已活捉8隻老鼠，更表：「家中食物包裝亦被老鼠咬爛偷食！」於是在家中放置多塊老鼠膠捕捉老鼠。而謝小姐亦深受其害，家中窗台本身種植了數盆植物，一到夜晚老鼠們紛紛出籠把謝小姐窗台上的植物都吃光。有住戶指出這單位於去年曾涉及一宗火警意外，當時單位內已經雜物滿佈，而且消防亦在屋內發現有老鼠屍體，懷疑因老鼠咬爛電線引致。數位受害者曾尋找管理處協助，但管理處一直未有實質行動，一直拖延至今，他們亦曾去信食衛局查詢，得到的回覆是該大廈滅鼠並不是由他們負責。

有住戶三個月活捉8隻老鼠 (節目截圖)

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節目拍攝到該單位內部的情況，只見雜物非常多堆積如山，雜物可及天花，而單位內的窗亦沒有關閉，等如讓老鼠「自出自入」，而影片更拍到十多隻老鼠聚集在窗邊，猶如「開party」一樣，瞬間變身為「老鼠樂園」。數位受害者更搶心老鼠充滿細菌，病菌可以從多方面傳播如喉管傳播，望可以盡快解決老鼠為患問題。

屋內雜物堆積如山 (節目截圖)

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