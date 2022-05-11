東張西望｜美孚老鼠屋業主驚現貝澳　主持利穎怡追訪慘受襲

今日（11日）的《東張西望》講到早前美孚新邨的老鼠屋業主陳小姐於貝澳出現，企圖在貝澳建立第二個「老鼠王國」。上月《東張西望》曾講到美孚新邨居民覺得很危險，因為有一個單位因為堆滿了雜物，引來了不少老鼠，而上述單位亦曾經發生過火警居民擔心安全及衛生問題。

美孚新邨的老鼠屋 (節目截圖)

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而該單位的業主陳小姐一直未能聯絡上，直到有人報料陳小姐在貝澳出現，並且在貝澳的村屋同樣地把雜物堆積如山。鄰居梁太形容陳小姐約70歲，陳小姐會於附近垃圾站執垃圾回家，梁太亦曾與陳小姐起過爭執，因為陳小姐把雜物堆滿門口，並一直向外伸延，而陳小姐家門亦是梁太回家必經之路，陳小姐亦因為物品太重導致污水渠被壓破，梁太亦形容陳小姐與丈夫及兒子同住，丈夫不會外出執拾垃圾回家，但會在家中替陳小姐整理她執回家的垃圾，所以先會有貝澳家中的垃圾比美孚新邨輳為整齊。而另一位鄰居則形容陳小姐因為執太多垃圾回家，令道路被擋，而她的丈夫因為要坐輪椅出入，導致進出困難。居民亦曾經看見有老鼠在陳小姐的家出現，附近的居民亦擔心貝澳會成為美孚新邨的翻版。

美孚新邨的老鼠屋業主陳小姐在貝澳出現 (節目截圖)

《東張西望》主持利穎怡追訪陳小姐期間，被陳小姐用手推車攻擊，以及坐在旁邊訪問時，被陳小姐用手肘「一下批落去」。《東張西望》立即報警處理。

美孚新邨的老鼠屋業主陳小姐 (節目截圖)

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同場加映：東張西望｜美孚新邨單位內現過百老鼠 投訴人：窗台植物被食光！

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