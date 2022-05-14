韓Rapper道歉認「鄭俊英第二人」　偷拍性愛片累受害者輕生身亡

近日韓國著名Rapper Don Mills妻子在網上爆料，指Rapper A偷拍與女生的性愛片後非法向外流傳，甚至有受害者因此而走上輕生之路。網民根據她的爆料猜測是近期人氣很高的35歲Bassagong，沉默3天後Bassagong終現身道歉認自己是「鄭俊英第二人」。



Don Mills妻子在網上爆料Rapper A是「鄭俊英第二人」。 （網上圖片 ）

Don Mills妻子大爆Rapper A通過IG私訊約會女性，可是卻偷拍別人，更把親密影片分享在朋友間的聊天室。由於受害女性與Don Mills妻子是好友，為保護女方，所以她當時沒有公開A的身份，只希望A不要再在節目上消費受害者，否則會報警處理，直指他的行為與鄭俊英無誤。隨後，Don Mills妻子亦收到自稱是另一受害者友人的信息，表示好友同樣受到A傷害，可是受害者大受打擊後已輕生了。

Bassagong被爆外傳偷拍女性的性愛片。 （IG/@bassagong_）

爆料被公開後，網友猜測Rapper A是最近人氣不錯的Bassagong，指出他曾在節目《帶輪子的嘴》上公開過利用IG約會女生的經驗，其他特徵亦與爆料中的描述相似。事件發酵3天後，Bassagong昨天（13日）突然在IG發文道歉，間接認自己是「鄭俊英第二人」。Bassagong講到「對於我做錯的部分感到抱歉並會反省」，他亦講到雖然受害者沒有向他提告，但已自願到警署誠實接受調查，為了不再有同樣事件發生，將一輩子 反省。

Bassagong昨天在IG道歉，並表示已到警署報到。 （IG/@bassagong_）