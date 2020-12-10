朴韓星性愛片疑於鄭俊英性愛聊天室流出　老公見片回「呵呵」兩字

有「小全智賢」之稱的韓國女演員朴韓星（朴寒星），與Se7en結束12年情後，2017年與企業家劉仁碩老公結婚。可是去年劉仁碩捲入鄭俊英及勝利等人在內的「性愛聊天室」風波，更有指二人的性愛片更曾於聊天室內流出。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

劉仁碩被爆是「性愛聊天室」群組中和事佬，能出面替大家處理酒駕等麻煩事。有曾看過聊天室復原紀錄的網友大爆，朴韓星和劉仁碩的性愛影片也曾在聊天室內流傳。網友講到更誇張的是影片不是由劉仁碩流出，竟是由群組內好兄弟流出，而劉仁碩本人看到影片後，只是回應了「呵呵」兩字，完全不介意與老婆的私密事被共享。

劉仁碩捲入風波後，朴韓星已隱身一年半。（網上圖片）

當時劉仁碩捲入風波後，朴韓星曾上傳長達3張A4紙的道歉文，並即時退出新劇《悲傷時相愛》，隱身已超過一年半。根據韓國傳媒今年7月凡的報道，朴韓星已與老公及兒子搬到濟洲島隱居，有指她至今仍要遮遮掩掩生活，就連預約打高爾夫球等都要用假名，避免被大眾認出。

劉仁碩（左一）似乎不介意與老婆的私密事被共享。（網上圖片）

按圖睇更多朴韓星照片：