90婚介所︱阿嬌鍾欣潼自爆太直男會掃興　拒看伴侶手機：無禮貌

鍾欣潼（阿嬌）近兩年轉戰內地市場後拍攝不少影視及綜藝節目，正忙於錄製《乘風破浪的姐姐3》的她，近日又官宣加盟戀愛真人騷《90婚介所》擔任見證官，節目於今日（14日）首播，即刻掀起不少熱話。



阿嬌第二次擔任戀愛真人騷做嘉賓，喜歡看別人拍拖，但自認相睇不可靠。（微博@鍾欣潼）

作為過來人的阿嬌，在節目中分享了不少個人觀點。她直言很欣賞現在的年輕人很主動、直接地說「我愛你」：「我就比較喜歡在很多細節上會注意的人，如果太直男的，我就有點下頭（掃興）。」談及愛情中的小驚喜，阿嬌笑言好似無：「給我的驚喜，好像阿Sa給得比較多。」其後她又補充道：「我想起來了，為我寫歌吧！」

不知道是哪一位呢？（視頻截圖）

今次節目共有四男四女，在白天的簡單交流與互動後，大家心目中已初步有心儀對象。夜晚吃飯期間，阿嬌見到有男仔為女方剝蝦，馬上大讚：「這個行為很加分！因為我也喜歡人家剝給我吃。」還打趣道：「不剝我就不吃。」非常可愛。

其實節目中提出了不少當下情侶會面對的問題，譬如「分手後還能做朋友嗎」、「你會看另一半的手機嗎」等，面對這些提問，阿嬌也說出了自己的想法：「如果他是有背叛你的話，或者分手是很難看的，那就刪掉。」言下之意，如果和平分手，是不是還可以做朋友呢？而對於「看手機」，她則堅決地表示：「我不會看！因為我覺得這個是很沒有禮貌的，你不看我我不看你，就是各自保持適當的尊重。」

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