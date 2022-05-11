蔡卓妍鍾欣潼分別加入兩個戀愛真人騷　任觀察員或隔空打擂台！

Twins近一兩年轉戰內地市場，最近都在密密錄製內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，令網友翹首以盼。今日（11日），蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）又有新節目官宣，分別加入不同的戀愛真人騷《遲到的戀人》、《90後婚介所》，擔任觀察嘉賓。



《遲到的戀人》聚焦八位未婚、離異、離異有子女三種不同婚戀狀態的都市男女，在結伴而行的兩段旅程中重新找回再婚再戀愛的勇氣。同時，觀察室內擁有不同閱歷的藝人，將通過對幾人身上映射出的婚戀問題進行探討，為年輕人傳達正確的婚戀觀，鼓勵各類人群勇敢追愛。阿Sa也在微博為節目宣傳，她寫到：「在愛情裡，堅定內心相信自己，找到那個和自己節奏一致的人，保持愛的勇氣。學會感受每一份愛意，愛也許會遲到，但終會降臨。」節目將於5月20日首播。

阿Sa表示：「愛也許會遲到，但終會降臨。」

而阿嬌繼去年擔任戀愛真人騷《怦然心動20歲》的嘉賓後，今次是第二度參與這類節目，《90後婚介所》以「尋找90分的愛情，等待滿分誠意的你」為口號，賦予了女性嘉賓最大自由度的選擇權利。女嘉賓可通過自主判斷，選擇心儀男嘉賓。若不合適，女嘉賓還將有一次重新選擇的機會。「紅娘」阿嬌在宣傳片中也直言：「帶你戀愛入門」，還送上一段溫暖的話給大家：「想對小狗說，如果你所在的地方沒有花，那就奔去有花的地方吧！」至於播出時間，官方就尚未列明，不知道會否同阿Sa隔空打擂台呢？

阿嬌做紅娘？（視頻截圖）

其實阿Sa同阿嬌都曾經有過一段婚姻，對於愛情的態度，兩人卻有所不同，阿Sa雖同男友拍拖多年，但對於會否再婚尚是未知數，且在生B方面也暫時沒有想法；而現時單身的阿嬌卻希望有自己的小朋友。無論如何，相信她們在這兩個真人騷中，都會分享不少自身經驗，網友也對節目倍感期待。