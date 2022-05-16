「食腦三子」頻道炒人有危機？　方紹聰：有咩新消息會同大家公布

「食腦三子」方紹聰（奶仔）、何廣沛及郭子豪可以說是近期無綫（TVB）力捧的三位年青人，除了現在正播放的劇集《食腦喪B》有份擔綱演出之外，今年公司更落重本拍攝《真係唔好笑》，有指單單一集的製作費已經高達100萬，合共13集的節目就要花上1300萬，雖然事後傳聞被曾志偉彈「唔好笑」，不過都證明公司願意將資源放在他們身上。

「食腦三子」在《食腦喪B》有份擔綱演出。（劇照）

除了劇集與綜藝，三子更獲公司打本搞YouTube頻道「食腦BrainStorming」，有傳頻道獲TVB極高層開綠燈，更得到TVB投資過百萬，「食腦三子」更在九龍灣租用八百多呎辦公室用作「食腦總部」，看似十分認真。頻道至今已經超過一年時間，每星期出兩條片，不過頻道訂閱只有約6k，成績未如理想。

早前《香港01》收到消息，指「食腦BrainStorming」在大約三月的時候來了一次大裁員，令人懷疑是不是要停運，不過頻道至今依然繼續有片出，傳聞不攻自破。奶仔在接受《香港01》訪問時，他說：「我們食腦channel剛好成立了一年，有一些人事變動很正常。不過我吔仍然物色緊一啲有熱誠、有經驗嘅網絡新媒體制作人加入我哋。我們業務仍然非常健康，之後如果有咩新消息，會第一時間同大家公布。」

奶仔方紹聰好多主意，憑《野外步出》成功入屋。

至於奶仔本人，近一年劇集的產量有所減少，原來主力往綜藝方向發展，他表示：「非常感謝C君俾機會，我正忙於拍攝我首次在J2擔任監製的新節目 《貧窮限制想像》，而家密鑼緊鼓正在做後期，希望六月中可以同大家見面。至於拍劇方面，我都很長時間沒有拍劇了，其實我都好想，不過始終劇集比較被動，只能夠等待機會及期待公司安排。」