三台收視報告｜TVB陷入小低潮 《雙生陌生人》隨時破史上最低紀錄

三台收視報告又再出爐，今次的日期是5月2日至5月8日。上次報告提到，TVB劇集《金宵大廈2》成績未如理想，另一套《食腦喪B》亦然，今次報告有新劇《雙生陌生人》接替《金宵大廈2》，本來期待會否有助挽回收視。可惜事與願違，亦因為兩套黃金檔劇收視不濟，間接影響處境劇《愛．回家之開心速遞》的成績。



先講TVB，上次報告總結了《金宵大廈2》的成績，全劇平均收視為17.4點，如果只計十五集以上的長劇，已經是本年最低的一套。誰不知，今次報告立即打臉，新劇《雙生陌生人》只錄得13.5點收視，完全有機會再次向最低紀錄進發，比起上年全劇只有13.77點收視的《刑偵日記》可能還會更差，相信TVB若果不再好好思考改變的策略，收視只會一直低迷下去。

《雙生陌生人》首周只錄得13.5點收視。（劇照）

除了《雙生陌生人》，另一套《食腦喪B》也不是好太多，今次報告錄得15.8點，至今15集平均收視為16.9(16.86)點，比《金宵大廈2》還要低，相信下星期便會打破今年最低紀錄。兩套黃金檔劇的低迷，間接令處境劇《愛．回家之開心速遞》跌穿21點，只錄得20.8點，在近半年的確是很少見。受拖累的又豈止處境劇，連晚上綜藝時段也錄得近來最低紀錄，《三餸一湯》只有11.9點，《360秒人生課堂》更只有10.7點，在防疫措施放寬後，TVB的收視明顯一直下跌，陷入一個小低潮。

《愛．回家之開心速遞》好耐冇跌穿過21點。（劇集截圖）

ViuTV方面，兩套由MIRROR成員主持的綜藝節目也能維持應有的成績，王智德（Alton@MIRROR）的《勁騎26》有3.6點，而李駿傑（Jeremy@MIRROR）的《GO!執!事務所》則有3.2點，依然保持到ViuTV近一年來3點這個慣性收視數字，雖然未至於去到好成績，但以兩位鏡仔首次擔正一個節目來說，絕對是一個很好的新嘗試。

《勁騎26》在網上獲得很多好評。（節目截圖）

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