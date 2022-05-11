韓國女演員夏沇秀突退出娛樂圈　現於日本讀藝術韓網「查無此人」

現年31歲的韓國女演員夏沇秀（하연수）擁有洋娃娃般甜美的外型而深受喜愛，今日（11日）卻突然驚傳已退出娛樂圈的消息！據韓國傳媒報道，她於今年初與經紀公司ANDMARQ娛樂約滿，現時已前往日本讀書修讀藝術，韓國多個搜尋網站如Naver、Daum等亦不再搜尋到夏沇秀的個人簡介資料，因此被外界視作為等同退出娛樂圈的舉動。



夏沇秀突然退出娛樂圈。（Star Today）

據悉，夏沇秀一直有意向畫家之路進發，近年她舉辦了多次個人畫展，包括去年11月的個人展《記憶的形象》，她在展覽上展示了自己在各地所拍攝的底片相片，以及從中獲得靈感所創作的畫作。現時夏沇秀正身在日本進行美術方面的深造，並積極在Instagram分享自己在日本的生活點滴。

夏沇秀積極在Instagram分享自己在日本的生活點滴。（Instagram：@hayeonsoo_）

據悉，夏沇秀一直有意向畫家之路進發。（Instagram：@hayeonsoo_）

夏沇秀於2013年透過電影《戀愛的溫度》出道，其後與龍俊亨主演電視劇《Monstar》而廣為人知，之後她陸續出演了電視劇《馬鈴薯星2013QR3》、《湔雪的魔女》和電影《你的名字叫薔薇》等，並在2018年與EXO成員Suho一同主演電視劇《Rich Man》而攀上事業高峰獲得巨大的關注。

夏沇秀於2018年與EXO成員Suho一同主演電視劇《Rich Man》而攀上事業高峰獲得巨大的關注。（劇照）

夏沇秀亦曾經在《Running Man》和《認識的哥哥》等多個綜藝節目中表演亮眼，其中以2014年她擔任《Running Man》嘉賓時，與金鍾國挑戰互咬蘿蔔遊戲散發出曖昧氛圍而廣受大眾關注，至今仍是節目的經典畫面之一。

夏沇秀與金鍾國挑戰互咬蘿蔔遊戲的畫面仍是節目的經典畫面之一。（網上圖片）

現時在韓國多個網站都無法再找尋到關於「演員 夏沇秀」的個人資料，無法得知是否她本人親自要求網站將資料刪除，希望可以回歸普通人的生活展開第二人生。

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