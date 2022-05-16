《雙生陌生人》被硬cut五集　馬德鐘拋金句「如人飲水冷暖自知」

無綫電視（TVB）劇集《雙生陌生人》由馬德鐘、湯洛雯及陳煒主演，劇集自5月2日起開播放，在播出兩星期後收視卻低收只有13.5點。TVB於5月14日隨即宣佈把《雙生陌生人》由原本的25集濃縮為20集，而25集版本將會在5月27日播出20集版本後再放到myTV SUPER。

1 由馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛等人主演的《雙生陌生人》。傳說中，Doppelganger（分身）見到另一個自己，將會引來不幸。但人們的不幸，其實是源自個人的慾望和貪念。（網上圖片）

《雙生陌生人》被TVB刪減5集，不少網民認為十分可惜，覺得浪費了演員們的努力及心血，主角之一的馬德鐘接受訪問時對於劇集被刪減一事認為：「如人飲水冷暖自知啦！」馬神話劇集未播到最後，不能太早下定論，公司一定會安排最好。馬神又話：「劇集濃縮咗會令劇情更加緊湊，唔知公司遲啲會唔會再剪到個電影版出嚟呢？」而女主角湯洛雯則話自己最近在忙拍新劇《隱門》，未有時間追劇，也許要等到拍畢《隱門》後才有時間重溫《雙生陌生人》。

《雙生陌生人》由馬德鐘與湯洛雯主演。（《雙生陌生人》截圖）

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有傳TVB緊接著《雙生陌生人》播出的將會是《十八年後的告白2.0》，《十八年後的告白2.0》由陳山聰、譚俊彥及龔嘉欣主演。因為兩年前的第一輯《十八年後的告白》結局高收至29.7點，所以TVB臨時改動《雙生陌生人》的集數，以便安排《十八年後的告白2.0》早日上架，追回流失的收視，TVB十分重視《十八年後的告白2.0》的播出，已經安排大力宣傳這劇。

《十八年後的終極告白2.0》臨危受命，已播出預告片。

《十八年後的終極告白》被網民封為無綫神劇。 （劇照）

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