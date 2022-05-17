尋人記2｜「投訴王」安仔主動搵上門　孖方東昇互鬥拋金句？

TVB （無線）去年推出的綜藝節目《尋人記》大受歡迎，由方東昇帶領一眾新聞小花黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷鍥而不捨尋找昔日新聞人物，見證時代的變遷後，再次見證多位主角們的故事。而節目即將在19日推出第二季，節目組經過一年多的資料搜集，終成功尋找多位昔日的新聞主角，再次帶觀眾回望現80、90年代的新聞故事。

《尋人記II》將於5月19日（周四）起逢周四及周五晚上十點半翡翠台播映。

《尋人記》除了小人物故事吸引之外，當中主持人方東昇拋出的金句亦是精髓之處，「只要有信心，大海撈到針」在第二季節目中，經過從一些新聞的珍貴片段、電話簿、舊報紙，走到港九新界每個角落，詢問相關街坊及商戶後，成功「尋人」，包括「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔、40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負？」、「生仔要考牌」、「知識改變命運」等主題，透過節目再話當年。

而在19日播出的首集主題就是「投訴背後」，主角安仔更是金句連連、道理多多，今次選擇再會觀眾，原來為的只是一個簡單的心願。

「元祖級投訴王」安仔1982年已向公眾展現其獨特的投訴人生。

事隔近40年，安仔主動尋找「尋人記」攝製隊，分享傳奇式人生的同時，背後還暗藏一個簡單心願。

《尋人記》再度回歸，在一眾主角身上話當年，不過有一些主角不再舊事重提，而節目組亦給予尊重，在拍攝前仍會以受訪者意願為大前提，團隊表示：「第一輯播出後，感謝觀眾提供了不少寶貴意見，又點名希望節目代尋一些舊聞主角。但我們接觸的個案中，部分當事人回覆指不想重提舊事，相信觀眾會理解。」一連十集的《尋人記II》，由於願意被尋的主角已在第一輯亮相得七七八八，第二輯難度升級，不過攝製隊繼續發揮堅毅小宇宙，「放低但唔放棄」，不斷「翻叮」已斷線個案，反覆研究有否錯過重要線索，追尋到底。

《尋人記II》攝製團隊絞盡腦汁，同心協力為觀眾尋覓「人情味」。