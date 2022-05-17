東張西望｜網上搵工墮騙局騙取個人資料　騙徒到不同銀行借錢

今日（17日）《東張西望》講到一班在網上找工作的人士，誤墮騙局，被騙徒利用個人資料在不同的銀行進行借貸，結果工及財兩失。

網上搵工遇騙局（節目截圖)

第一位受害人Dada在網上看到請人，所以應徵代購一職，對方聲稱只收10%佣金，對方借此哄Dada交出個人資料，騙徒欺騙Dada要做身份驗認，然後騙徒到數間銀行借了120萬款項，而Dada沒想過自己沒簽任何文件都會被騙徒借走款項。

受害者Dada（節目截圖)

第二位受害人Apple為半工讀學生，以為多勞多得可以賺到多一點的生活費，所以在網上找到一份代購化妝品的工作，而Apple亦被騙徒騙取個人資料到銀行借了十萬。騙徒見Apple沒有反抗，更進一步叫Apple親身到銀行交資料及教導Apple怎麼處理職員的對話，及後Apple報警求助，警員曾經向Apple講述有機會被控使用虛假文件。

受害者Apple（節目截圖)

第三位受害人M小姐當初並不是申請做化購，而是應該秘書一職，結果騙徙製造假資料向數間銀行共借取款項50萬，當M小姐發現問題時，已經立即向銀行求助，而銀行態度十分強硬，向M小姐話若1個月內還清款項便結案。

受害者M小姐（節目截圖)

《東張西望》曾訪問數間銀行關係私人貸款問題及流程，銀行回覆有既定的流程，要客人自己小心。

銀行回覆要客人自行小心騙徙（節目截圖)

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