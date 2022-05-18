雙生陌生人 | 演員中期評核報告　馬德鐘已盡力觀眾不須太苛責

無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》（下稱《雙生》）演員中期評核報告。



馬德鐘和賴慰玲這對很有趣。（《雙生陌生人》劇照）

馬德鐘演「巫祺男」顯心思

《雙生》至今播出逾兩周，收視不似預期，最大問題之一出於觀眾看不慣演慣「男神」的馬德鐘，突然「降級」演市井小民。那麼是否代表馬德鐘演技不好？也不是。馬德鐘有花心思揣摩角色。他飾演「巫祺男」時會較多皺眉、眨眼、駝背等小動作，讓觀眾更易分辨兩個角色，這些小動作也演活了「巫祺男」唯唯諾諾、舉棋不定的個性特質，減淡了馬德鐘日常散發出的「霸道總裁」氣質。

馬德鐘雖然不見得和你適合演喜劇，但可見他有盡力演好角色。（《雙生陌生人》截圖）

實際上，馬德鐘不適合演喜劇也不是他的問題，就像劉德華將電影《無間道》「劉健明」演得入木三分，亦正亦邪又型味十足，演周星馳笑片時卻不如前者出色，演員要突破戲路並非想像中容易。除此之外，劇集笑位僅屬一般，馬德鐘再努力，都不太會引起觀眾笑聲。

賴慰玲演技保證 何廣沛勁型

《雙生》角色、情節發揮空間有限，相信演員已盡力演好角色、演出詼諧感。飾演馬德鐘老婆的陳煒一向適合演女強人，湯洛雯本色演出做可愛「女神」，兩人演回適合自己的戲路，出意外的可能性很微。

賴慰玲有演技又有觀眾緣。（《雙生陌生人》截圖）

徐榮則以「阿旺」式演法演智障人士，不過不失。賴慰玲的演技則一向是信心保證，蔣家旻穩穩陣陣。何廣沛雖然發揮空間不多，不過憑住留鬚長髮造型突圍而出，觀眾激讚他有幾分似劇集《家族榮耀》的胡卓希，看來走成熟型男路線都頗為適合他。

何廣沛型嘅程度拍得住馬德鐘。（《雙生陌生人》截圖）

胡卓希於《家族榮耀》飾演金龍太子爺龍文標，型到裂。（IG圖片）

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