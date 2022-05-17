雙生陌生人 | 第10集先迎高潮位實在太慢　觀眾無可奈可要棄劇

無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》（下稱《雙生》）收視持續低迷，第二周平均收視停留在13.5點的低水位，不升不跌。不過這個數字已經敲響TVB的警鐘，TVB日前宣布將刪減5集，將《雙生》「濃縮」至20集，並有指將以好口碑劇集《十八年後的終極告白2》接棒《雙生》，以應對ViuTV月尾播出、由郭羨妮、劉心悠主演懸疑劇《冥冥之中》，挽回流失觀眾，令《雙生》止蝕離場。



《冥冥之中》由郭羨妮、劉心悠主演。（節目截圖）

TVB觀眾未必會轉台睇ViuTV

實際上，TVB無須太擔心觀眾或轉台睇ViuTV，皆因要轉台睇ViuTV的觀眾已一早轉台。即使有舊TVB藝人郭羨妮坐陣，ViuTV電視劇的口味本身都未必適合TVB觀眾。

《雙生陌生人》收視不似預期。

高潮位來得太慢

不過《雙生》確實存在問題。第10集終於迎來高潮位，推翻前期劇情，原來一切僅是一場騙局，巫祺男（馬德鐘飾）、夏纖纖（賴慰玲飾）、俞風（湯洛雯）及古烈治（徐榮）合謀欺騙高收成（馬德鐘飾）錢財，轉折有驚喜，可惜來得太遲。前期講述高收成和巫祺男交換身份後，周旋在俞風和利梓楹（陳煒飾）之間談情，觀眾不明所以，加上笑點不足降低追看性，觀眾無可奈何都要棄劇。

第10集才揭開是四人合謀呃高收成錢。（《雙生陌生人》劇集截圖）

《反黑路人甲》比《雙生》緊湊好笑

林志華同為《反黑路人甲》和《雙生》的監製，兩劇風格頗為相似，惟收視和口碑則相差甚遠。早前已多番提及的原因是，王浩信比馬德鐘更有喜劇氣質。除此之外，《反黑路人甲》節奏更為緊湊，第2集便講到張細倫答應冒充蔣家三少爺，迅速進入正題，抓住觀眾注意力；另外，《反黑路人甲》笑位頻出，最經典莫過於王浩信與張振朗扮同性戀人，這也是留住觀眾的最大因素，反之《雙生》這方面則稍嫌失色。

《反黑路人甲》好笑好多，最經典是張振朗同王浩信扮同性戀。（劇照）

仲有賴慰玲強上張振朗都超爆笑。

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