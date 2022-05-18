優酷同TVB合辦綜藝《那年的精彩》　邀兩地人重演10套無綫經典劇

17日，內地視頻平台優酷舉辦2022「優酷雲賞會」，公布了獻禮香港回歸25周年的綜藝節目，與無綫電視台合作《那年的精彩》，再現TVB經典劇、主題曲回憶殺。



優酷與TVB將製作以經典港劇為主的新節目。（視頻截圖）

節目將於優酷、浙江衛視、TVB三台聯播，旨致敬時代致敬經典，每一集圍繞一套經典港劇展開，兩代人、兩地人重新演繹劇情和主題曲，共10套劇集，包括83版《射雕英雄傳》、《義不容情》、《大時代》、《刑事偵緝檔案》、《創世紀》、《金枝慾孽》、《法證先鋒》、《溏心風暴》、《巾幗梟雄之義海豪情》以及《使徒行者》，橫跨80、90、00、10四個年代，豆瓣評分均在8分以上，當中最高的是鄧萃雯、黎耀祥主演的《巾幗梟雄之義海豪情》，高達9.4分，最低是陣容豪華的《溏心風暴》，8.0分。

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除此之外，節目會邀請劇集的演員、配音員、主題曲演唱者等主創團隊，分享幕後故事和拍攝花絮，擬邀嘉賓包括黃日華、苗僑偉、陳小春、鄭伊健、鄧萃雯等，預計在今年下半年首播。

現正熱播的另一個香港回歸25周年獻禮節目、TVB與內地芒果TVB合辦的音樂綜藝《聲生不息》，以香港經典金曲為題，邀請兩地的殿堂級以及新生代歌手共同演繹，在網絡引起很大迴響。因此，網友對這個新節目也非常期待：「炒冷飯我也願意看的」、「還在用優酷一大半原因就是港劇多」、「這些劇是真的好看」等。

《聲生不息》大合照。（微博@炎明熹Gigi）

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