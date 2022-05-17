乘風破浪3 | 胡杏兒為節目重剪利落短髮　藉比賽為女性帶出正能量

胡杏兒繼年前參加演技競演真人騷《演員請就位2》，憑藉精湛演技勇奪冠軍後，以嶄新形象，換上一頭型格爽朗的短髮迎戰《乘風破浪》（原名：《乘風破浪的姐姐3》），與其他來自中港台韓的29位女藝人，進行唱跳來比拼。



胡杏兒確定參加《乘風破浪》。

今日（17日）《乘風破浪》正式官宣，杏兒在官照中以一身白色吊帶連身裙亮相，利落的耳上短髮令人眼前一亮，率性幹練，又不失女人味。杏兒表示自己向來喜歡短髮，她在微博寫道：「人生中留過兩次短髮，第一次是拍攝《律政新人王》第二次是《衝上雲霄2》。一晃十年過去了，2022年，我為乘風破浪重剪短髮！」剛巧每十年剪一次短髮見大家。

杏兒為節目重剪短髮。（微博截圖）

剛在港拍竣劇集《獅子山下 · 情》的杏兒，火速返回內地作準備，雖然時間倉促，但她感覺這次挑戰充滿正能量：「坦白說今次挑戰的內容跟上次《演員請就位2》不同，並非自己專長及擁有多年演出經驗的演技，而是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，及間中在台慶節目中表演舞蹈，但始終並非那回事，所以今次能夠有這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面訊息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。」

杏兒短髮率性十足。

至於面對29位30歲以上的對手，杏兒如何備戰？她平常心說：「雖然跳舞和唱歌對我來說未必及演戲來得熟練和專長，始終有二十多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰。也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間！無論怎樣最緊要享受舞台。」