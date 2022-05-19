胡杏兒後台偶遇林子祥夫婦感興奮　葉蒨文揭99年對方當選港姐秘密

胡杏兒最近正在積極備戰《乘風破浪》，昨日（18日）她出席湖南衛視活動時，在後台遇到前輩葉蒨文和林子祥，令杏兒大感興奮，即刻同兩位前輩打招呼及合照留念。原本打算離開的杏兒，從葉蒨文口中得知一個埋藏足23年的大秘密！原來1999年杏兒榮膺香港小姐季軍及活力風采獎成為雙料香港小姐，正是葉蒨文有份投出神勝一票！



杏兒同葉蒨文、林子祥在後台相遇。

當年杏兒參選港姐時，評判包括葉蒨文、譚詠麟以及何超瓊等人，葉蒨文難掩興奮的說：「我一定要同杏兒講啊，我很記得她的！」兩人笑着重溫當年杏兒選港姐奪獎的照片，葉倩文再三大讚對方非常可愛，大爆當年杏兒在表演時，評判們都在問：「這個女孩是誰呀？」然後就一直投票給杏兒，最後杏兒成功當選，眾人開心不已。多年後的今日，杏兒終於得知當選經過，她表示自己都起雞皮，更感激地說：「真的非常多謝你們，我那時候才19歲，說話技巧不太好，原來我能入行都是因為你啊！」兩人互談近況，更相約稍後有空食飯聚舊。

杏兒得悉當選港姐過程，直言起雞皮。（視頻截圖）

事後，問及杏兒今次同葉蒨文碰面的感想時，她回應道：「知道她是當年評判之一，投票給我，又記得我當然十分開心，完全想像不到多年後她特意走來跟我分享這個埋藏多年的秘密，真的興奮！」

葉蒨文同大家講當年胡杏兒很受評判喜愛。（視頻截圖）

杏兒今次參加《乘風破浪》，大膽挑戰自己，既要唱歌又要跳舞，問到有否向葉蒨文偷師請教唱歌技巧，杏兒語帶可惜地說：「暫時未有機會，但就非常喜歡她的經典作品《瀟灑走一回》！」