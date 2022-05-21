少女時代回歸「俞利狀態大勇」新相性感又有型 身材比例幾乎完美
撰文：聯合新聞網
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韓團少女時代日前宣布8月將以8人陣容回歸歌壇，而這段時間成員也各自有發展，前成員Jessica參加大陸節目《乘風破浪3》，俞利（Yuri）則往戲劇圈發展，身材越來越好，她近來為雜誌拍攝的宣傳照，大秀纖細蠻腰和細腿，相當有女人味。
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俞利外型陽光、充滿活力，招牌健康膚色在少女時代中顯得特別突出，而她的身材一直以來都是勻稱狀態，不過近日她似乎瘦了一些，照片中的她看起來十分有自信，舉手投足都散發濃濃女人味。
她最近還丁一宇合作古裝劇《打包袱－盜取命運》，有潛水資格的她還嘗試了潛水戲，她表示因為身上綁著重物，在水中動作難以施展，其實很恐懼。
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