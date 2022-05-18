【少女時代/Wanna One/回歸】少女時代久違5年終於合體回歸！韓國偶像組合眾多，不過只靠組團未必能順利發展，很多明星最後都要單飛為主甚至解散。其實Fans都明白此道理，所以只要見到偶像間中全體出現就好開心，有9個組合都是網民最想復活的，包括即將派新歌慶祝15周年的少女時代！



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少女時代近日宣佈在8月回歸，慶祝出道15周年，更是繼2017年《Holiday》之後以8人完整陣容再推出新歌。很多韓團都難逃「七年之癢」宣佈解散，亦有些組合是大家的集體回憶，網民跪求這些男團女團重啟活動，見證他們復活！

👇點撃圖片看9個網民集氣的神級團體👇

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少女時代-Oh! GG

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雖然少女時代會出新歌，不過之前子團「少女時代-Oh! GG」以及隊長泰妍Solo時都試過不上音樂節目宣傳，只發音源的做法。消息指她們還會上綜藝節目，但粉絲最希望的仍是見證8人再打歌，留給大家舞台上的片段。

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和心愛的人組織家庭是大部分女生的夢想，不過韓國女團Jewelry前成員趙敏兒擺脫前男友暴力行為，與新歡CEO閃婚後亦慘被老公毆打和辱罵，為了兒子而啞忍，直至被兒子目睹才決定公開一切。

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