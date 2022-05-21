Angelababy新劇無懼年齡差淡妝上陣　與細13歲賴冠霖姊弟戀襯到絕

Angelababy（楊穎）在前排參演的劇集《風起隴西》中表現可圈可點，時隔5年再拍古裝劇，演技獲不少觀眾大讚進步，尤其是有愛難言，與心愛之人分開的一幕，更被網友譽為「珍珠式落淚」，我見猶憐，感染力十足。



點擊下圖回顧Baby「珍珠式落淚」：

未夠一個月，Baby又將有新劇推出。日前，她與小13歲賴冠霖主演的現代劇《愛情應該有的樣子》發布最新預告，片中的她幾乎只加深了些眉毛與睫毛間的空隙，塗抹淡色唇膏，全程以淡妝示人，在造型上也非常活潑青春，絲毫看不出與賴冠霖10幾歲的年齡差，兩人不時鬥嘴打鬧，或一起遊玩嬉戲，Baby更被弟弟撩到面紅紅，氛圍輕鬆浪漫又甜蜜，適配度極高。

對此，網友也紛紛表示期待：「姐弟戀兩個人毫無違和感，絕配天仙配」、「這就是愛情應該有的樣子吧，而且感覺他們兩個很配」、「沒想到他倆的氛圍感那麽好，Baby真的好好看」等。

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劇集講述看似擁有完美人生的美妝公司經理「尹亦可」（Angelababy飾），將工作生活打理的井井有條，永不疲憊地照顧著身邊每一個人，唯獨忘記溫暖自己，直至在便利店一個遇到兒時夥伴「徐光兮」（賴冠霖飾），如同一縷陽光照進她內心，兩人互相吸引，成為戀人的故事。

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