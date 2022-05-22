泰女星Tangmo個人FB突被刪除　慈善家預告明日將公開誰是殺人兇手

37歲泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong），於今年2月與好友乘坐遊艇時突然離奇墮河身亡的案件至今依然疑點重重引起外界關注，事隔三個月後Tangmo的個人Facebook帳號於昨日（21日）在曼谷市長選舉前夕，突然連番出post公開照片和影片「申冤」表示「被信任的朋友陷害」令事件再度成為焦點。一名泰國慈善家在社交網站力撐Tangmo，聲稱知道所有來龍去脈，又預告自己將會踢爆殺Tangmo的真正死因和殺死Tangmo的兇手，希望可以送一份「最後禮物」給本月24號被火化Tangmo。



泰國女星Tangmo離奇墮河身亡的案件至今依然疑點重重引起外界關注。（Facebook：Happy Melon official）

Tangmo離世後，她的個人Facebook帳號「Happy Melon Patcharaveerapong」就已停止更新，昨日卻突然上載多段案發當日的照片和影片，兼發文表示「我被我又愛又信任的朋友陷害了」、「還在等待你們五個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生什麼事」。然而該Facebook帳號卻於昨晚被刪除，及後有人開設了一個名為「Happy Melon official」的Facebook專頁再繼續上載證據，不足一日已經有超過80萬名網民追蹤。

該Facebook帳號卻於昨晚被刪除。（Facebook：Happy Melon Patcharaveerapong）

有人開設了一個名為「Happy Melon official」的Facebook專頁再繼續上載證據，不足一日已經有超過80萬名網民追蹤。（Facebook：Happy Melon official）

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一名被外界封作「叔叔」的泰國慈善家於社交網站發文，揚言從污點證人口中得知命案真相，會於明日踢爆誰殺死Tangmo以及公開警方有份偽造的證據等等，希望可以將真相作最後禮物送給Tangmo。Tangmo母親更收取同船友人3000萬泰銖（約683萬港幣）賠款了事，即使警方確定事件純屬意外，仍令網民一直關注事件。

被外界封作「天才叔叔」的泰國慈善家於社交網站發文，揚言知道真相，會於明日踢爆誰殺死Tangmo，希望可以將真相作最後禮物送給Tangmo。（網上圖片）

今年二月份，Tangmo與經理人、朋友和富商一同乘坐遊艇出海遊玩，船上的友人之後聲稱當時Tangmo想去廁所，但船上廁所無法使用，改為選擇到船邊小便，之後卻發生意外墮海身亡。雖然這個說法充滿疑點，但警方翻查200段影片、傳召134人作調查後，認為事發發時當時船隻行駛時Tangmo從船尾跌落水，而她腿上的傷痕理應由船尾螺旋槳所造成，因此推斷Tangmo為意外死亡並非他殺，而Tangmo的媽媽亦事後收同船朋友3000萬泰銖（約683萬港幣）的賠款了事，Tangmo的哥哥及大批泰國網民均對調查結果極度失望，認為事件另有內情。

Tangmo（右一）的個人Facebook帳號連番出post，公開照片和影片「申冤」表示「被信任的朋友陷害」令事件再度成為焦點。（FaceBook/@Happy Melon Patcharaveerapong）

當時船上的6名嫌疑人已被落案起訴，包括船主、船長、Tangmo的經紀人及友人，預計五月尾展開審訊，但有報道指，現時法庭已將泰國警方的証據全部取消，Tangmo之死能否查出真相備受全球矚目。