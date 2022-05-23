GOT7合體回歸只因與粉絲一個約定　克服時差開會展示滿滿團魂

韓國男團GOT7於2021年宣布全員不續約，7位成員集中個人發展。為了遵守與粉絲間的約定，GOT7今天（23日）再聚起來推出同名專輯《GOT7》，力證組合並沒有解散外，7人也在記者會上形容就像夢一樣。



GOT7今天推出新專輯，在記者會上道出久違1年3個月後回歸的想法。（WARNER MUSIC ASIA）

GOT7今天帶同主打歌《NANANA》回歸，隊長JB表示這是最有GOT7特色的歌曲，對粉絲來說亦是一份禮物。對於各人現時所屬不同公司亦能再次合體，Jackson王嘉爾坦言相當不容易，但他們都覺得十分幸運，形容就像夢一樣。榮宰大讚成員們都非常積極外，Bam Bam也講到通過這次感受到「GOT7果然必須是要7人一體」，展示出滿滿的團魂！

7位成員現時所屬公司不同，Jackson坦言回體一點也不容易。（WARNER MUSIC ASIA）

GOT7是次專輯以團體名稱命名，除了代表住是組合的一個新開始外，隊長JB表示也是一份責任感。他講到希望用自己的名字建立品牌，沒有舊公司的幫忙下，7位成員需要更加努力，展示出最堂堂正正的一面，也順道提及住成員們「GOT7」的重要性。珍榮講到即使韓國成員之間也難以見面，但為了是次回歸，大家都盡了最大努力。即使身在美國的Mark有時差的困難，可是他也零怨言配合網上開會的時間，可見7人對組合的認真度。

Mark現時集中美國活動中，為了每次的會議，時差也必須要克服。（WARNER MUSIC ASIA）

有謙表示經歷過Solo活動後，特別感受到當中的空缺。（WARNER MUSIC ASIA）

講到是次合體，最大的契機絕對是支持了GOT7 7年多的粉絲外，他們也想通過是次證明GOT7並沒有解散。其中Mark講到7位成員的意志仍十分堅定，自言團體活動是他最幸福的時間，因此並不想放棄；珍榮在準備時也重拾了不少出道初的回憶，感覺大家也回到20歲出頭的年紀。為了獲得「GOT7」的商標權，隊長JB親自收集成員的簽名，克服重重的難關，最終成功得到了團體名字的擁有權。他表示雖然未能如以前一樣活躍，但希望GOT7能一直與粉絲走下去，每2、3年與大家見面一次。

點撃睇今天記者會現場照片：

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為了讓GOT7能一直走下去，隊長JB主動處理了所有商標權轉讓事宜。（WARNER MUSIC ASIA）

GOT7早在昨、前天的演唱會中公開了新歌《NANANA》，可見他們對粉絲的愛。（Twitter/@GOT7）

點撃睇GOT7是次回歸的概念照：