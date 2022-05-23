40歲張棟樑因王心凌再翻紅　事隔16年憑《微笑PASTA》登微博熱搜

現年39歲的台灣女歌手王心凌近日參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季，在第一集中的「回憶殺」主題中演唱經典作品《愛你》令不少人的童年回憶「返晒嚟」，橫掃多項微博熱搜並且在內地亦再次人氣急升。王心凌在節目中亦有唱出16年前劇集《微笑PASTA》的主題曲《彩虹的微笑》，令該劇的男主角張棟樑亦一併翻紅，沉寂多年後再度引起關注。



39歲的「甜心教主」王心凌就以一身學院短裙校服LOOK，於《乘風破浪的姐姐3》初舞台演唱經典作品《愛你》，成功衝上微博熱搜第一名。

王心凌和張棟樑主演的《微笑PASTA》於2006年首播，劇情講述飾演偶像歌手「何群」的張棟樑與性格樂觀的「成曉詩」王心凌因意外成為假未婚夫妻後戲假情真的故事，當時在台灣創下極佳收視率，劇中的多首歌曲《彩虹的微笑》、《北極星的眼淚》、《小烏龜》和《黃昏曉》亦非常受歡迎。隨着王心凌出演真人騷令觀眾回憶湧現，這些劇集歌曲亦一一衝上微博熱搜，還包括了張棟樑的角色名「何群」。

王心凌和張棟樑於2006年主演《微笑Pasta》。（《微笑Pasta》劇照）

張棟樑與《微笑PASTA》等多個相關詞全登上微博熱搜。（微博：張棟樑Nicholas）

張棟樑昨日（23日）在微博上載微博熱搜榜感謝大家對他的喜愛和支持：「很多訊息進來一直在告訴我這件事～1、4、6 是組好數字～謝謝大家想念～～」現年40歲的張棟梁近年因疫情關係一直留在家鄉馬來西亞，久久未有參與幕前的演出，不少網民都表示覺得他比起以前成熟了不少，而且亦變得更有滄桑的味道，和當年的「微笑王子」模樣相比差別甚大。

張棟樑現年已經40歲。（微博：張棟樑Nicholas）

點擊觀看更多張棟樑的照片：