王心凌接種疫苗現5大可怕症狀4日後IG報平安　新相靚樣反成焦點

許多台灣名人隨著當地新冠疫苗接種對象擴大陸續進行施打，38歲的王心凌日前就透露自己打完針後出現5個症狀，不過她也自豪是疫苗「認證的少女！」



王心凌5日於IG發文表示自己已經準備好要去施打新冠疫苗，事先也備齊體溫計、退燒藥、退燒貼、維他命們、運動飲料及最喜歡喝的水等，避免出現不適症狀，時隔4天後，她9日終於曬出甜美照向粉絲報平安，「經歷完頭痛、畏寒、發燒、全身無力、酸痛等必經過程，現在又是充滿活力的健康寶寶了」，同時不忘提醒大家出門口罩還是要戴好戴滿，「大家都要好好的，健康平安」。

👇👇👇粉絲一睇新相：「誰這麼美！」點圖放大看王心凌IG近照👇👇👇

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照片一PO出粉絲們也爭相留言回應，「誰這麼美」、「好美女神」、「女神變回健康仙女了」、「果然是疫苗認證的女神」、「年輕人必備酸痛、畏寒、不舒服、發燒」、「終於等到疫苗回報文，擔心死了啦」、「第二劑會相差十萬八千里，打針的地方真的好痛，仙女還好嗎？」藝人紀言愷及謝佳見也回應「年輕人無誤」，讓王心凌忍不住自豪「認證的少女！」

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