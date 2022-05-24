Dee何啟華稱「荃灣豬肉檔AK」似羅志祥：啟發到我搞《口罩先生》

ViuTV與Makerville合作的喜劇《大誠實家》今日（24日）於西貢進行開鏡切燒豬儀式，演員有MIRROR成員Alton（王智德）、Dee（何啟華）、Baby John（蔡瀚億）、Asha（徐㴓喬）、阿正（黃正宜）等。戲中阿Dee向Baby John落藥，阿Dee大讚所有演員都日本搞笑演員，「浮誇又得、正經又得。」他稱這部戲是對其演技的考試。



《大誠實家》演員今日（24日）進行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

今年事業運大好、劇接劇的阿Dee感恩粉絲支持，他說：「唔知點解Keep住唔知點解有啲曝光、燈牌、到Interview呀、兩張相呀，好多細節嘅嘢。」問會否做MIRROR 7月紅館演唱會嘉賓，他搞笑揚言要推Job：「ERROR C AllStar嗰次上咗紅館表演啦，唔稀罕MIRROR嗰啲、我哋推、唔做而家！要有氣勢壓過佢哋呀嘛，ERROR唔可以輸㗎嘛呢啲位，我哋唔做嘉賓。」

主演有MIRROR成員Alton（王智德）、Dee（何啟華）、Baby John（蔡瀚億）、Asha（徐㴓喬）、阿正（黃正宜）等人（葉志明 攝）

近日「荃灣豬肉檔AK」爆紅，阿Dee坦言啟發到他搞《口罩先生選舉》，他說：「一啲都唔似AK喎！大佬，似羅志祥多啲喎！咁我只能講，啲人真係太想見到AK啦！已經勁到幻想到佢係AK，我覺得唔似，不過都靚仔嘅......戴口罩靚仔啲，又啟發到我搞《口罩先生》。」至於阿Dee看到「海鮮檔Alton」相片時，他驚呼：「嘩！真係亂嚟㗎喎！邊忽似Alton。」

阿Dee認為「海鮮檔Alton」唔似Alton。（葉志明 攝）

阿Dee搞笑指要推MIRROR 7月紅館演唱會，不做嘉賓。（葉志明 攝）

點撃睇「海鮮檔Alton」工作時的情況：