大S媽媽突提汪小菲　指女兒離婚無損2人關係　隔空向前女婿講呢啲

S媽上王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，對於大S閃電再婚，她認為大S再婚不是衝動，而是對自己有自信：「其實她是有計畫性的自信，但她往往沒有想到後面會發生什麼事，反正他覺得出了事，有我會幫她來收拾。」



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S媽笑說，當年大S和汪小菲結婚要搬到北京住，大S還要她陪著一起去：「我說妳結婚關我什麼事，原來她順便要把老爺介紹給我，因為小菲的爸媽也離婚，她覺得這樣我也有婚姻，可以在北京待久一點。」

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雖然後來大汪婚姻破局，但S媽仍把汪小菲當成自己的孩子：「我嫁的也是北方人，北方人個性都很像，但女兒不願像我這樣委曲求全，如果她稍微柔一點，就不會有那麼大的衝突」，而汪小菲至今也會問候她：「我女兒會說媽妳幹嘛跟他講話，我說他雖然不是妳老公，但也是我半個兒子啊，我現在倒是想鼓勵他趕快找個賢妻。」希望孩子們都能找到屬於自己的幸福。

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