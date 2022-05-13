具俊曄大S閃婚後「閃離台灣」秒變異地戀？13號遠飛紐約夜店開工

韓團「酷龍」成員具俊曄今年3月赴台與大S徐熙媛辦理結婚登記，他12號在IG透露，13號將在紐約的夜店有一場表演，與大家不見不散，現在已經離台。



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具俊曄4月在台北信義區夜店化身DJ KOO，與小S（徐熙娣）在台上合照擁抱，現場氣氛熱烈。之後具俊曄將在美國紐約的Mission Nightclub表演，他發文「這個禮拜五，在紐約的Mission夜店，希望能看到你們！」先前大S經紀人就透露，在紐約的這份工作是他婚前就安排好的行程，大S不會同行。

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