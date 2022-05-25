馮德倫轉戰拍內地劇集　新劇一上映贏盡口碑風頭更勝男主角李易峰

內地電視劇《暗夜行者》最近上映，由李易峰、宋軼主演，馮德倫特別演出，劇集一開播已經成為收視冠軍，收視及熱話程度更勝多個熱播中的劇，無論是大製作的《傳家》，還是有俊男美女所飾演的《重生之門》及《歡迎光臨》等劇集，都媲美下去。

《暗夜行者》(網路圖片)

《暗夜行者》暫時已經播出6集，此劇的熱度更成為內地劇集的榜首，令人更驚喜的是有馮德倫演出，可知道馮德倫已經闊別內地劇多年轉戰美劇，早年馮德倫更以劇集《五行刺客》成為首位執導Netflix美劇的華藉導演。馮德倫在《暗夜行者》中飾演一名造型滄桑的警員，與男主角李易峰較多對手戲，而且劇情緊湊，令不少網民都緊追劇集。

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《暗夜行者》中的男主角李易峰在劇傑內一人分演兩角，角色中亦有多個身份，有父親、警察、司機、臥底、線人及賭徒等多重身份出現。劇中的李易峰飾演的緝毒警察駱翔，在一個卧底行動中假死，多年後改名換姓，冒充自己再次打入販毒集團，周旋於昔日的愛人、兄弟和仇人之間，最終成功完成任務，找出了幕後黑手。李易峰本是劇中的靈魂人物，加上角色很多的發揮空間，而且李易峰曾經是年紀最輕的視帝，可惜在《暗夜行者》中遇上對手是馮德倫，所以大家都把焦點移至馮德倫身上，李易峰被力壓下去。

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