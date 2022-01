IT狗｜馮德倫IG大讚好睇　技癢想回港拍劇：下次叫我加入吧！

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文(MIRROR成員Lokman)、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來話題度十足,不惜動用「大台理論」引起觀眾共鳴,更驚喜邀請到「薯片叔叔」曾俊華客串該劇,昨日(19日)播出的一集甚至完美重演電影《英雄本色》的多個經典場面,集集充滿新鮮感成功贏得觀眾掌聲和笑聲。

《IT狗》上周首播有好口碑,ViuTV今日終於發力在社交平台宣傳。(IG)

IT狗|神還原《英雄本色》經典場面 網民直言:睇到眼濕濕

馮德倫亦有在電視機前收看《IT狗》,見到劇中PayPayDuck員工們為了討好Cathy Ho(彭秀慧 飾)而將馮德倫的海報貼滿共享辦公室,突然登場令他相當有驚喜,昨晚更在Instagram tag監製羅耀輝,表示下次可以找他拍劇:「我們需要好的喜劇,下次不要只是用我的照片,叫我加入吧!(We need good comedy!Next time don’t just use my photos, ask me to join.)」

劇中paypayduck員工們為了討好Cathy Ho(彭秀慧 飾)而將馮德倫的海報貼滿公司。(Instagram:@karsonliu)

全部都是馮德倫!(Instagram:@karsonliu)

馮德倫本尊發文表示想加入拍劇!(Instagram:@fungblackandwhite)

現年47歲的馮德倫只拍過兩部香港電視劇,分別是2000年的TVB劇集《新鮮人》以及2006年的《老馮日記》,之後往電影界發展兼成為導演。近年他雖然都有拍劇,不過都是在美國,分別是2015年的《荒原》以及Netflix的《五行刺客》,如今他公開表示有興趣回香港拍劇,不少網民都表示希望能夠成真,更盼望ViuTV能好好把握機會,讓香港觀眾可以在此再於港劇見到馮德倫的演出。