IT狗｜馮德倫IG大讚好睇　技癢想回港拍劇：下次叫我加入吧！

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文（MIRROR成員Lokman）、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來話題度十足，不惜動用「大台理論」引起觀眾共鳴，更驚喜邀請到「薯片叔叔」曾俊華客串該劇，昨日（19日）播出的一集甚至完美重演電影《英雄本色》的多個經典場面，集集充滿新鮮感成功贏得觀眾掌聲和笑聲。
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馮德倫亦有在電視機前收看《IT狗》，見到劇中PayPayDuck員工們為了討好Cathy Ho（彭秀慧 飾）而將馮德倫的海報貼滿共享辦公室，突然登場令他相當有驚喜，昨晚更在Instagram tag監製羅耀輝，表示下次可以找他拍劇：「我們需要好的喜劇，下次不要只是用我的照片，叫我加入吧！（We need good comedy!Next time don’t just use my photos, ask me to join.）」
現年47歲的馮德倫只拍過兩部香港電視劇，分別是2000年的TVB劇集《新鮮人》以及2006年的《老馮日記》，之後往電影界發展兼成為導演。近年他雖然都有拍劇，不過都是在美國，分別是2015年的《荒原》以及Netflix的《五行刺客》，如今他公開表示有興趣回香港拍劇，不少網民都表示希望能夠成真，更盼望ViuTV能好好把握機會，讓香港觀眾可以在此再於港劇見到馮德倫的演出。
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