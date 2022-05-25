何超蓮賀竇驍新劇收官竟遭CP粉圍插　「能不能別老刷存在感」

何超蓮（Laurinda）與內地男演員竇驍自從2019年認愛後，不時在社交平台放閃，雙方公開以「老公」、「媳婦兒」互相稱呼，多次被爆已秘密結婚，被外界看好。隨著竇驍與陳都靈的新劇《良辰好景知幾何》的播出，男方近期亦成為熱話，受到不少人關注，早前幫何超蓮慶生還引起劇中大批CP粉不滿，可見觀眾入戲之深。



超蓮與竇驍一直愛得甜蜜。（微博@竇驍）

時隔半個月，《良辰好景知幾何》於昨晚（24日）收官，竇驍在微博tag主創，向導演、台前幕後工作人員致謝，並附上劇集畫面與聚餐合照。而女友何超蓮即刻在微博下留言：「第一個」，結果又遭到大量CP粉指責。

網民稱她分不清劇集和現實：「無語啊啊，你能不能別老是刷存在感，我們只想好好看劇只想好好嗑蕭北辰林杭景，老是出來刷存在感，顯得自己多大方似的，你放心我們也不嗑真人cp，能不能給我們觀眾留點念想」、「沒有一張和女主的照片，不大氣啊」、「家大業大的心眼咋這麼小哇」、「說好林杭景是蕭北辰的，看劇就不要想起你，但姐姐你老出來找存在感讓人不得不注意到你啊，所以說你並沒有你嘴上說的那麼大方」、「我覺得你們私下恩愛就可以了 希望我女兒們以後不要和你男朋友拍戲了，好下頭真的很無語」等，但也有不少網友為超蓮抱不平，表示兩人是真情侶，支持男友的劇集是理所當然。超蓮短短三隻字引來逾5200條回覆，成為竇驍留言區熱評第一，目前仍在持續增長。

新劇收官，竇驍在微博感謝劇組人員。（微博截圖）

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