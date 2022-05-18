Lucy李元元情迷張天賦狂Loop MV　問爸爸李璨琛MC靚唔靚仔？

香港藝人李璨琛的4歲女兒李元元（Lucy）可以說得上是近年最受歡迎的星二代，年紀輕輕已經在社交平台上吸納不少粉絲，一篇發文平均都有3-4萬人讚好，可以話Lucy是一個小網紅。

真係好得意。（元元IG）

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Lucy的社交平台平日由媽媽梁志瑩（Pae）更新，會把Lucy日常生活發佈在上去，近日Lucy更成為張天賦（MC）的粉絲（賦二代），不時會在家中高歌MC的歌外，亦會不停「Loop」MC的MV。昨日（17日）Pae在社交平台上載了Lucy的兩段片段，片中Lucy在家中看MC影片時問爸爸李璨琛：「MC唱架喎，都係YouTube架喎，你睇下」，爸爸李璨琛回應Lucy：「係喎，真係MC黎喎，你偶像喎。」父女二人搞笑的互動吸引不少粉絲前來讚好。而另一片段Lucy則問爸爸李璨琛：「你覺得MC靚唔靚仔阿？」Pae留言話：「你叫老豆情何以堪呢？」Pae更Hagtag「當時老豆應該係心中淌淚甚至乎係淌血」、「得啦全世界都知你覺得MC靚仔啦麻煩」，可以見到Lucy應該在家中日日都提起MC。有網民留言話很想知道李璨琛那個時候的反應及表情，亦有人表示MC下個月會有演唱會，叫媽媽帶Lucy去見一下偶像。

近日Lucy更成為張天賦（MC）的粉絲（賦二代），不時會在家中高歌MC的歌 (ig@lucy.is.good)

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