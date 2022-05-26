湯唯變康城影展大熱舊片內地韓國翻Hit　公開被斥不專業自責落淚

內地藝人湯唯近日現身第75屆康城影展，她憑電影《報復式分手》以大熱姿態競逐最高榮譽的金棕櫚獎，一身優雅性感的純白低胸長裙行紅地氈，令本已深受影迷歡迎的湯唯再度引起國內和韓國觸目。



湯唯氣質飄逸，一身純白長裙出席康城影展。（視覺中國）

湯唯公認演技出眾專業，最近有內地網民憶起，湯唯於2019年與內地男演員雷佳音拍攝《吹哨人》，上節目《藍羽會大咖》訪問期間，雷佳音暗示她不專業，拖累其他演員。當時主持人問到最受不了彼此的事是甚麼，雷佳音率先回答道，最受不了湯唯拍攝期間頻頻去廁所，湯唯和主持人聽後先是爆笑，湯唯更笑到趴在背後的牆上。雷佳音續說：「拍了十場吧，中間得上三回廁所。我情緒一來的時候，她就：『導演我要上廁所。』就走了。」

湯唯聽後爆笑趴在背後的牆上。（訪問截圖）

主持人和雷佳音其後問湯唯是否故意為之，湯唯含笑道歉，試圖緩解尷尬說：「生氣了，他記仇了怎麼辦？」主持人問雷佳音是否真的生氣了，雷佳音沒有否認，僅強調：「我是在情緒裡頭。」隨後湯唯沉默，雷佳音步步進迫指責湯唯：「你看看你，還在那兒裝呢！」湯唯再合十道歉，又告訴雷佳音他把自己說哭了，及後便扭頭落淚。

雷佳音見狀非但沒有安撫，更直斥湯唯扮哭：「挺好，你挺像樣的嘛！」又指湯唯扮哭演戲。最後湯唯走到鏡頭外稱：「要哭一分鐘。」雷佳音告訴主持人自己不會安慰她。

湯唯表情委屈。（訪問截圖）

湯唯事後解釋指因身體因素，須食大量抗生素才導致要經常去廁所，更指諒解雷佳音：「特別自責，他沒有問題，他肯定明白，大家都是演員，他知道我是很用心的演員，我不是偷懶或故意，他都是明白的。」

隨住湯唯於康城影展再受觸目，湯唯和雷佳音的訪問片段近日再度於微博翻Hit，更流傳至於韓國，上了韓國網站熱搜，雷佳音再度被網友鞭伐。不少韓國網友心痛湯唯，留言指雷佳音「太沒禮貌了」、「湯唯加油」。

湯唯不禁在鏡頭前落淚。（影片截圖）

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