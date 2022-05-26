與細孖周志康破格影半裸寫真　周志文：多麼感激竟然有一雙我倆！

「大細孖」周志文和周志康這對出了名的娛樂圈孖生兄弟，自13年前參加《超級巨聲》起至今，除了依然有不少人表示傻傻分不清之外，兩人多年來亦經常被人拿來作比較。不過，擁有一樣外形的大細孖就算發生什麼事情都依然愛着對方，日前兩人齊齊拍攝一輯靚相，齊齊脫去上衣用最赤裸的一面面對彼此：「天下無雙，多麼感激竟然有一雙我倆！」



周志文（右）和周志康（左）極罕有影半裸寫真。（Instagram：@danielchau928）

照片中的周志文從後攬實周志康，又用電量十足的眼神齊齊望實鏡頭，令網民大呼影得相當性感！周志康笑言今次影這輯相感覺最赤裸的並非面對自己的身軀， 而是要表達自己的情感，而周志文則認為是相當好的體驗。

周志文從後攬實周志康，sweet到爆！（Instagram：@danielchau928）

周志文憶述作為一對孖生兄弟，自小都經常被身邊人拿來比較：「我哋從來唔會同對方比較，反而會因為對方比自己好而更加開心。周媽媽成日講返以前，每當佢鬧我地其中一個嘅時候，我哋另外嗰個就會喊，搞到媽咪冇晒辦法，唔敢鬧我地，因為一喊就打孖上，雙聲道咁。咁多年之後諗返都覺得幾有趣，不過我同康仔真係冇夾過，只係見到對方俾鬧，就為對方心痛。」

兩人都覺得是個好難忘的拍攝經驗！（Instagram：@danielchau928）

周志文坦言由細到大媽媽都有教他們要讓對方，先讓對方的更會得到讚賞：「加上我哋同理心都好強，就算要對方難受自己都唔好過。慢慢我哋就培養咗呢種相處嘅藝術。 （因為唔讓就兩個都冇）每次去到陌生嘅地方我哋就成為對方嘅依靠， 對方就係自己嘅安全感。」

大細孖細細個已經感情好好。（Instagram：@adrianccm）

他又憶述兩人小學時在樓下公園被欺凌的經歷，幸得大孖在身旁才能鎮定下來：「記得有一次小學嘅時候係樓下公園，突然間有幾個高我地成個頭又染金毛嘅哥哥搭住我同阿文，話佢地嘅細佬被一對孖仔蝦，要捉我哋去點相。講真如果係得我自己一個人一定嚇到標s~但有文仔陪住，就驚都未驚過仲覺得有啲刺激。（最後發現同一個屋村有4對孖仔，個幾個哥哥應該要點好耐相）」

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