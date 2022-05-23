大馬網紅性感打扮太過火　於英國博物館公然揭上衣露胸打卡捱轟

馬來西亞網紅蕭佩兒（糖糖）因為擁有姣好身材，兼且常常影性感火辣照「派福利」而在Instagram上人氣甚高，現時擁有接近1850萬名粉絲。然而，最近她於英國旅行期間卻因為在公眾地方打扮得太過火而英國傳媒注目，狠批她厚顏無恥引起極大爭議！



蕭佩兒擁有姣好身材，經常在Instagram影性感相而獲得高人氣。（Instagram：@ms_puiyi）

蕭佩兒日前到英國旅行，不但以超性感打扮在街頭影相，又在巴士上「真空」打卡惹來公眾的目光，更於英國皇室居住的溫莎城堡（Windsor Castle）前露股影相，但最誇張的是她去到倫敦國家美術館（National Art Gallery London）和大英博物館（The British Museum）均以「藝術沒有任何界線」為理由公然揭開上衣露出內衣，甚至乎穿上透視裝在博物館內影露點打卡照，被大批網民批評她有欠莊重，就連當地傳媒都報道她的放肆行為，令不少馬來西亞網民慨歎相當丟臉。

（Instagram：@ms_puiyi）

事實上，今次並非蕭佩兒第一次打扮過火引起抨擊，上月她穿上一件越南長襖（Ao Dai）在越南會安古城船上影下衣失蹤的性感照，由於越南長襖被視作當地的貴族服飾，令網民留言狠批她不懂尊重當地禮儀，她於三日後出面道歉並將照片刪除。

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