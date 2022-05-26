燦爛的前行｜本是不婚主義享受異地戀　楊丞琳：對方求了我就結

內地戀愛綜藝節目《燦爛的前行》掀起不少話題，其中身為觀察嘉賓的楊丞琳，其愛情觀每每都獲不少網友推崇。而在最新一集節目中，她就爆出老公李榮浩求婚契機，最終結束異地戀7年多時間成為人妻，令原本是不婚主義的她亦覺得不可思議。

楊丞琳在節目上分享的愛情觀，讓不少網友激讚。（影片截圖）

在節目中有多對素人男女嘉賓討論到婚姻的問題，繼而令在場外觀察的楊丞琳就討論到自己的婚姻，揚言自己本身是不婚主義，但沒想到李榮浩會求婚，既然求了婚她就亦不抗拒結婚：「對方求了我就結，我本來就是不婚主義，然後我也沒料過對方會求，（那他為什麼覺得那一刻會覺得要結婚？有探討過嗎？）好像沒有，但是他那一刻求的好像就是他在北京有了自己的房子，我本來覺得我們這段感情就會走得很長久，但是不會走向婚姻，對，所以我從來都沒有覺得說，我會變成一個人妻。」

楊丞琳沒想過有一天自己可成為人妻。（李榮浩微博圖片）

另外，楊丞琳同李榮浩異地戀7年多時間，這一場異地戀令她覺得非常美好，她曾在節目中表示：「我從來沒有想過我可以異地戀，但是我發現異地戀非常好，時間應該不是用在吵架上，有些人你離得再遠，你都還是會覺得非常的踏實。」她的異地戀愛情觀讓不少網友相當羨慕，隨即在微博引起「楊丞琳凡爾賽式分享感情觀」的熱話。

楊丞琳覺得異地戀是一件很美好的事情。（影片截圖）