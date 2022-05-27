黃曉明回復單身4個多月各有各精彩　與新網紅女友傳情

內地藝人黃曉明1999年在內地出道，經歷多年的磨練後成名，2009年黃曉明與香港模特兒楊穎（Angelababy）低調地交往，直至2014年公開戀情，2015年黃曉明與Angelababy被踢爆已經在內地領證完婚，結婚初期二人都高調地放閃晒恩愛，可惜二人的婚姻始終敵不過「七年之癢」，於2022年二人宣佈離婚收場。

黃曉明

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黃曉明與Angelababy已經離婚4個多月，各人回復單身生活而且各有各精彩，早前Angelababy高調地與來自台灣的誹聞男友賴冠霖放閃，而黃曉明亦不甘示弱，與內地一名網紅穩定交往中，被眼利的網民發現黃曉明的新女友是網紅葉珂。葉珂瞬速被網民「起底」，有指葉珂的樣子與Angelababy撞樣，亦曾是大學的校花，更有自己的生意，亦是直播帶貨的直播主，「家底」十分豐厚。葉珂被揭原來已經結過婚，亦有2名小朋友，但也是離婚收場，回復單身的葉珂不介意與黃曉明高調放閃。早在2月時，葉珂學會弄「冰燉燉」的湯圓，而「冰燉燉」湯圓很快傳到黃曉明的手上，閃爆網民。而最近葉珂在社交平台上標示自己正在福建，而有網民亦在福建曾經目睹黃曉明出現，可以稱得上不謀而合，有傳黃曉明不用開工的時間都會陪伴葉珂，做個「廿四孝男友」。

黃曉明的新女友是網紅葉珂 (微博@珂kerrr)

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早前葉珂在社交平台上留言：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情，很多話在心裡，懂的人會懂。」似乎與黃曉明已經分手，不過大家對黃曉明開展另一段戀情都表示讚好。

葉珂似乎與黃曉明已經分手 (微博@珂kerrr)

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