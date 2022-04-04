Angelababy哽咽「是黃曉明不要我了」？3大愛情觀暗示相處關係？

【Angelababy楊穎／黃曉明離婚】女神楊穎（Angelababy）1月宣布和黃曉明離婚，結束了近7年婚姻，近日竟再傳出Angelababy 在接受接受節目採訪時，哽咽稱「是黃曉明不要我了」，而且還激動地說：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」？



此話題一出，令到楊穎（Angelababy）隨即登上熱搜，然而經過查證，楊穎近日並沒有接受任何節目訪問，而網上流傳的節目截圖，其實是她去年受邀上節目《心動的信號4》的畫面，而且整個採訪過程中她也沒有提到黃曉明，估計應是有人故意移花接木再於網絡瘋傳。

【Angelababy楊穎離婚／黃曉明】網傳楊穎自揭離婚真相的節目畫面截圖。(微博圖片)

雖然網上傳出楊穎在節目中哭訴一事並非事實，但是因兩人過去愛得高調，曾一度被稱為「模範夫妻」，因此大眾都紛紛好奇兩人離婚的真正原因。有網民就翻查過去Angelababy曾分享過的3大愛情觀，或許這也是每對情侶說起來容易，做起來卻很難的相處之道，一起來看看吧！

楊穎Angelababy愛情觀 1：「兩個人給出的關心和寵愛，都應該是對等的」

楊穎（Angelababy）於2019年出演阿雅主持的《人生奇遇2》時，曾談及自己的愛情觀，她認為不管是男孩寵女孩，或是女孩寵男孩，其實兩個人給出來的關心和寵愛都是對等的，一段健康的關係，應該是「互相」，並且能找到相處的平衡，而不是一個人一味的付出。緊接著她又提到「一段失去平衡的關係，很難維繫長久。」失去重心的獨木舟會翻覆，常聽到大家把婚姻形容成在「找隊友」，如果另一半是超級豬隊友，即使再有愛，久了也會感到疲倦，就會想放棄。

一段關係的開始，可能是日久生情，也可能是一見鍾情。但不論哪一種開始，也不可能在剛確立關係的時候，就完全找到相處中的平衡點，還是要花時間相處磨合，才能有動力更好的經營下去。因此Angelababy也說過：「我渴望一段舒服的感情，就是大家都知道彼此的想法」。

近年黃曉明和Angelababy（楊穎）的離婚傳言不斷，參加活動也愈來愈少互動。（黃曉明工作室）

楊穎Angelababy愛情觀 2：「愛情最美妙的地方，在於它能給你很多能量」

楊穎（Angelababy）從15歲以模特兒出道，人氣急升的她有了不少工作機會，卻因為演技、唱功收到不少抨擊，經常被人說是「工作狂」的Angelababy，在一次專訪中曾提到，她可以連續工作超過30個小時，也可以連著好幾天每天只睡3小時！但支撐著她不斷努力的動力和能量，當然是愛著自己的另一半，還有最親的家人。

很多人拼命工作，不只是因為名利或是賺錢，而是因為家裡有人需要她，當在百忙之中一想到家裡有最愛的人，最強的後盾支持著自己，再苦再累也會瞬間被化為動力！但相反的，如果這份愛情帶給你的是負能量，這份情感就會變成負擔和困擾，日積月累還是會走到盡頭。也許Angelababy和黃曉明都感受不到，愛情帶給彼此的正能量，最終走到離婚的地步。

愛情可以給人正能量，也會有負能量。當負能量比例太多時，關係就會失衡。（IG@angelababyct）

Angelababy愛情觀 3：「不能因為被人寵愛，就沒有了自己」

前夫黃曉明「霸總式」的寵愛曾經令不少少女粉絲羨慕不已，而且特意選擇在「527」這天結婚，向全世界宣告「我愛妻」，回顧兩人當年婚禮邀請了過百位中、港、台藝人出席，參與婚禮的賓客多達2000人，一場王子和公主般的超夢幻婚禮至今都令人印象深刻。即使是遇上這樣一位懂得製造浪漫的丈夫，Angelababy依然沒忘記，不管跟誰在一起，與誰長相廝守，保有自我是最重要的課題！

黃曉明豪擲兩億人民幣在上海展覽中心舉行世紀婚禮，現場佈置如城堡般華麗，婚禮現場富麗堂皇。（Angelababy微博）

而早前在接受《明天你是否依然愛我》電影採訪時，Angelababy提到，即時明知沒有結果依舊會選擇去愛，畢竟人生短短幾十年，下一秒會發生什麼事沒人知道，那就勇敢的去做些令自己意想不到的事，不要讓自己因為某一個人，而讓自己的人生後悔莫及！