90婚介所 | 鍾欣潼自認放屁影響親密關係　大爆前任仍在朋友圈！

阿嬌鍾欣潼最近為內地戀愛真人騷《90婚介所》擔任見證官，每集都會就男女嘉賓的表現分享了自己的看法，當中不少觀點都引起網友共鳴，成為大家茶餘飯後熱話。



阿嬌每集都會分享很多個人戀愛觀。（視頻截圖）

最新一集中，主持人孟非問及「有哪些生活習慣會給親密關係造成影響」，阿嬌對此直言不諱：「我覺得放屁！」讓在場其他見證官都忍不住爆笑，「現在我是接受對方放屁的，以前會躲起來，現在會放出來。」不難猜測，以前的阿嬌或多或少有些偶像包袱在身。

阿嬌笑指放屁很影響親密關係。（視頻截圖）

除此之外，阿嬌表示，自己拍拖不會在社交平台的朋友圈公開：「我不喜歡把我的戀情post在朋友圈，因為我的朋友圈是沒有設定三天可見什麼的，誰都可以看到我的朋友圈，而且我不喜歡拉黑、刪除，所以我的前男友什麼都有在。」連主持人孟非都忍不住好奇問：「你以前所有前男友，都還在朋友圈裡頭？」阿嬌回應：「大概都有吧。」讓大家相當驚訝，孟非還笑言：「我覺得你很了不起，我要向您學習！」非常有趣。

對此，網友紛紛留言道：「阿嬌姐姐朋友圈好友位給一個」、「我會故意讓他們看到，哈哈哈」、「阿嬌好美啊」等。

點擊下圖睇阿嬌忌口食物：

點擊下圖睇阿嬌靚相：