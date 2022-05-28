景甜因違法代言被罰款沒收近850萬　網友疑為內地涉黃教材擋槍

內地女星景甜近日被廣東省廣州市市場監管部門依法作出行政處罰，罰沒款合計722.12萬元（約846萬港元）。事緣2021年底，市場監管總局廣告監測發現景甜，為廣州無限暢健康科技有限公司代言的相關商品廣告，涉嫌違反廣告法有關規定，因而派發廣東省廣州市市場監管部門依法核查處理。



景甜被指違法代言被罰款。（網絡圖片）

據《央視新聞》報道，經查明，景甜為上述公司生產經營的「果蔬類」食品作廣告代言，相關「果蔬類」食品為普通食品，無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效。景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形象在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。景甜上述廣告代言違法所得共計257.9萬元（約302萬港元）。廣州市天河區市場監管局依據《中華人民共和國廣告法》第六十一條的規定，對景甜作出沒收違法所得、罰款464.22萬元（約544萬港元），合計722.12萬元的行政處罰決定，涉事公司也已按照有關法律規定處理。

被罰的主要原因是景甜的廣告對功效誇大其詞。（視頻截圖）

事件被多個官媒報道，引起全網熱議，突破4億人閱讀，紛紛討論景甜是否會成為下一個劣跡藝人，不過大量網友認為很多廣告都會誇大功效，指景甜不足以被封殺，且更讓大眾更關心的是，近日內地小學生人教版教材的問題，因當中的插畫涉及黃色、版圖、種族等問題，連續幾日出現在微博熱搜，但媒體全然不理，因此網友紛紛指責相關部門翻出景甜的代言風波為事件轉移視線：「又開始打明星了，管管教材行嗎」、「這是來轉移視線的嘛？?廣告商不都有誇大其詞的說法嘛」、「違規代言的明星之前就有好多吧，怎麽拿景甜開刀了」等。

景甜發文致歉，表示已第一時間繳納罰款。（微博@景甜）