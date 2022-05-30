十八年後的終極告白2.0｜劇情率先爆　譚俊彥似偷食譚凱琪好快死

撰文：黃梓恒
出版：更新：

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》在今日（30/5）正式首播，頂著第一輯的光環，加上接替收視低迷的《雙生陌生人》，兩個指標也是極具壓力，今次《十八年後的終極告白2.0》能否突圍成功，頭五集能否極速入戲肉絕對是非常重要。

今次女主角變成龔嘉欣。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

今次《十八年後的終極告白2.0》與第一輯的人物、劇情完全沒有關係，是一個全新的劇本，畫家姚尚謙(譚俊彥飾)出道十數載依然寂寂無名，直至畫廊老闆方志浩(陳山聰飾)與太太宋慧琪(趙希洛飾)發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫他成名，但尚謙根本開心不起來。一時虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。昔日的愛徒沈越(龔嘉欣飾)，再次因利益與尚謙走在一起，及後卻發生一宗離奇命案，死者竟是尚謙的太太莊銳婷(譚凱琪飾)。一場又一場的爾虞我詐，一波未平一波又起……

譚凱琪咁快就死。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第一集(05/30)

畫家姚尚謙因在英國多年發展平平，被迫回港尋找機遇。莊銳婷為丈夫尚謙爭取合作機會，討好知名品牌負責人傑克。尚謙因銳婷的期望倍感壓力，又見好友方志浩已成為業界有名的畫廊老闆，不禁自慚形穢。尚謙巧遇舊相識沈越，卻在銳婷面前裝作不認識。尚謙收到神秘人傳來銳婷與傑克的親密照片，懷疑銳婷出軌，衝上酒店捉姦……某日，銳婷領愛犬往看獸醫期間，收到恐嚇短訊，銳婷離開時竟有摺枱從天而降……

陳山聰飾演業界有名的畫廊老闆。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第二集(05/31)

銳婷因高空擲物一事，驚魂未定，想起曾被沈越偷拍而與對方爭執，認定此事與沈越有關。助手葉凌風好心替銳婷搜集寵物相關資料，被銳婷痛罵一頓。尚謙找沈越見面，怎料被銳婷撞見，尚謙稱只是查問高空擲物一事……沈越欠債累累，弟弟天藍又因犯錯失去工作，財政狀況雪上加霜。志浩欲與徐友齊合作，代理其舅父的畫作，卻談不攏。志浩表面若無其事，其實另有盤算……銳婷神色有異外出被尚謙察覺，跟蹤而至……

兩人關係撲朔迷離。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第三集(06/01)

銳婷懷疑尚謙與沈越的關係，質問沈越，反被痛罵一頓。沈越藉此機會向尚謙報料以換取報酬，尚謙得知銳婷懷疑他，也發現當天收到銳婷與傑克的親密照有問題。尚謙尋得銳婷的秘密手機，有重大發現，並向志浩傾訴。銳婷察覺尚謙有所懷疑，心情惡劣下驅車在馬路上奔馳，最終發生意外……志浩的太太宋慧琪懷有身孕，她不慎在浴室跌倒，情況危急……

譚凱琪可能有外遇。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第四集(06/02)

警方找到高空襲物案疑兇，疑兇卻稱受人指使……銳婷發現弄失手鏈，擔心是在車禍現場遺失，甚感不安。慧琪對跌倒一事自責，意圖上天台自殺，幸得志浩及時勸阻。尚謙獲志浩斥資開設畫室，畫室準備開張期間，志浩、慧琪發現尚謙的一幅滄海遺珠，認為畫作大有可為，尚謙卻高興不起來……畫室開張當日，沈越到來，銳婷心中不忿，將她趕走。晚上，尚謙獨自留在畫室，偷偷與沈越見面，二人似乎有不可告人的秘密……

趙希洛想跳樓，好彩陳山聰及時阻止。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第五集(06/03)

慧琪看好尚謙的滄海遺珠畫作，向銳婷提出簽尚謙為畫廊旗下畫家，銳婷欣喜。沈越勒索尚謙金錢要脅公開秘密，尚謙只好答應，但提出一個條件……銳婷收到匿名訊息指尚謙和一女子在畫室偷情，衝上畫室……沈越收到錢後，即領天藍一同接手糖水舖，兩姐弟侃侃而談賺錢大計，對未來充滿憧憬。尚謙與沈越另覓地方見面，卻發現被神秘人偷拍，二人窮追不果，只見神秘人負傷逃去。某天，尚謙從畫室離開，似是約了別人偷情，神秘人又再現身……

究竟佢哋有冇偷食？（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

點擊下圖睇更多精彩劇照

+18

《十八年後的終極告白2.0》演員列表

譚俊彥飾演姚尚謙(Angus)

龔嘉欣飾演沈越(Moon)

陳山聰飾演方志浩(Jason)

趙希洛飾演宋慧琪(Joyce)

譚凱琪飾演莊銳婷(Queenie)

曹永廉飾演何大勇

麥皓兒飾演李秋霞

易宇航飾演Jacky

阮兒飾演葉凌風(Kammy)

董敬文飾演林旭逸

何啟南飾演徐友齊

吳嘉儀飾演林嘉晴(Lucy)

李國麟飾演宋定彪

杜大偉飾演許志祥

邵展鵬飾演吳天藍

蔡國威飾演何柏年

鄧卓殷飾演沈曉彤(Luna)

陳狄克飾演楊展

《十八年後的終極告白2.0》跟第一輯有沒有關係？

沒有，兩輯是相同的故事，人物也是全新的。即看詳情

《十八年後的終極告白2.0》夠唔夠燒腦？

新一輯會比第一輯更意想不到，監製已一早叫演員絕不可以劇透。 即看詳情 

十八年後的終極告白
譚俊彥
陳山聰
龔嘉欣
趙希洛
譚凱琪
無綫電視 TVB 電視廣播有限公司
本地劇集
你可能感興趣