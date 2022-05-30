十八年後的終極告白2.0｜劇情率先爆　譚俊彥似偷食譚凱琪好快死

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》在今日（30/5）正式首播，頂著第一輯的光環，加上接替收視低迷的《雙生陌生人》，兩個指標也是極具壓力，今次《十八年後的終極告白2.0》能否突圍成功，頭五集能否極速入戲肉絕對是非常重要。

今次女主角變成龔嘉欣。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

今次《十八年後的終極告白2.0》與第一輯的人物、劇情完全沒有關係，是一個全新的劇本，畫家姚尚謙(譚俊彥飾)出道十數載依然寂寂無名，直至畫廊老闆方志浩(陳山聰飾)與太太宋慧琪(趙希洛飾)發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫他成名，但尚謙根本開心不起來。一時虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。昔日的愛徒沈越(龔嘉欣飾)，再次因利益與尚謙走在一起，及後卻發生一宗離奇命案，死者竟是尚謙的太太莊銳婷(譚凱琪飾)。一場又一場的爾虞我詐，一波未平一波又起……

譚凱琪咁快就死。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第一集(05/30)

畫家姚尚謙因在英國多年發展平平，被迫回港尋找機遇。莊銳婷為丈夫尚謙爭取合作機會，討好知名品牌負責人傑克。尚謙因銳婷的期望倍感壓力，又見好友方志浩已成為業界有名的畫廊老闆，不禁自慚形穢。尚謙巧遇舊相識沈越，卻在銳婷面前裝作不認識。尚謙收到神秘人傳來銳婷與傑克的親密照片，懷疑銳婷出軌，衝上酒店捉姦……某日，銳婷領愛犬往看獸醫期間，收到恐嚇短訊，銳婷離開時竟有摺枱從天而降……

陳山聰飾演業界有名的畫廊老闆。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第二集(05/31)

銳婷因高空擲物一事，驚魂未定，想起曾被沈越偷拍而與對方爭執，認定此事與沈越有關。助手葉凌風好心替銳婷搜集寵物相關資料，被銳婷痛罵一頓。尚謙找沈越見面，怎料被銳婷撞見，尚謙稱只是查問高空擲物一事……沈越欠債累累，弟弟天藍又因犯錯失去工作，財政狀況雪上加霜。志浩欲與徐友齊合作，代理其舅父的畫作，卻談不攏。志浩表面若無其事，其實另有盤算……銳婷神色有異外出被尚謙察覺，跟蹤而至……

兩人關係撲朔迷離。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第三集(06/01)

銳婷懷疑尚謙與沈越的關係，質問沈越，反被痛罵一頓。沈越藉此機會向尚謙報料以換取報酬，尚謙得知銳婷懷疑他，也發現當天收到銳婷與傑克的親密照有問題。尚謙尋得銳婷的秘密手機，有重大發現，並向志浩傾訴。銳婷察覺尚謙有所懷疑，心情惡劣下驅車在馬路上奔馳，最終發生意外……志浩的太太宋慧琪懷有身孕，她不慎在浴室跌倒，情況危急……

譚凱琪可能有外遇。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第四集(06/02)

警方找到高空襲物案疑兇，疑兇卻稱受人指使……銳婷發現弄失手鏈，擔心是在車禍現場遺失，甚感不安。慧琪對跌倒一事自責，意圖上天台自殺，幸得志浩及時勸阻。尚謙獲志浩斥資開設畫室，畫室準備開張期間，志浩、慧琪發現尚謙的一幅滄海遺珠，認為畫作大有可為，尚謙卻高興不起來……畫室開張當日，沈越到來，銳婷心中不忿，將她趕走。晚上，尚謙獨自留在畫室，偷偷與沈越見面，二人似乎有不可告人的秘密……

趙希洛想跳樓，好彩陳山聰及時阻止。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第五集(06/03)

慧琪看好尚謙的滄海遺珠畫作，向銳婷提出簽尚謙為畫廊旗下畫家，銳婷欣喜。沈越勒索尚謙金錢要脅公開秘密，尚謙只好答應，但提出一個條件……銳婷收到匿名訊息指尚謙和一女子在畫室偷情，衝上畫室……沈越收到錢後，即領天藍一同接手糖水舖，兩姐弟侃侃而談賺錢大計，對未來充滿憧憬。尚謙與沈越另覓地方見面，卻發現被神秘人偷拍，二人窮追不果，只見神秘人負傷逃去。某天，尚謙從畫室離開，似是約了別人偷情，神秘人又再現身……

究竟佢哋有冇偷食？（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

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《十八年後的終極告白2.0》演員列表

譚俊彥飾演姚尚謙(Angus)

龔嘉欣飾演沈越(Moon)

陳山聰飾演方志浩(Jason)

趙希洛飾演宋慧琪(Joyce)

譚凱琪飾演莊銳婷(Queenie)

曹永廉飾演何大勇

麥皓兒飾演李秋霞

易宇航飾演Jacky

阮兒飾演葉凌風(Kammy)

董敬文飾演林旭逸

何啟南飾演徐友齊

吳嘉儀飾演林嘉晴(Lucy)

李國麟飾演宋定彪

杜大偉飾演許志祥

邵展鵬飾演吳天藍

蔡國威飾演何柏年

鄧卓殷飾演沈曉彤(Luna)

陳狄克飾演楊展