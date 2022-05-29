《超級巨聲2》陳慧敏暌違2年回港　狂約老友許廷鏗鄭欣宜飯敘

無綫（TVB）唱歌選秀節目《超級巨聲》系列孕育出許多歌手，包括許廷鏗、林欣彤、胡鴻鈞、吳業坤等，是一代人的回憶。其中參加2010年《超級巨聲2》的陳慧敏（Vivian）取得第十名成績，身為澳門人的她隨後於香港出道，並推出首支派台單曲《排隊》。陳慧敏一直於澳門香港兩邊走發展演藝事業，但近年受疫情影響只能留在澳門。近日陳慧敏回到香港參與音樂節目《勁歌金曲》錄影，宣傳新歌《泰姬》及探望朋友。



巨聲幫出身的慧敏哥，得到很多同期好友支持，坤哥更一口氣為她包下10張門票。

陳慧敏日前於Instagram出Post，她坦言暌違2年回到TVB是「回到母校嘅感覺」，又指「每次返TVB，都珍而重之；因為唔知下次要唔要又等兩年」。她又感性說道：「因為始終呢度係孕育我嘅地方嘛！咁就12年前喇～雖然有2年好似消失咗咁，但喺咁多年之後嘅重聚，大家嘅微笑相對～真係好開心」陳慧敏品嘗了TVB食堂有名的燒味飯，又重遇謝東閔、吳若希等朋友。陳慧敏今晚（29日）更會孖同為「巨聲幫」的許廷鏗亮相ViuTV節目《Chill Club》合唱《有今生沒來世》，令人期待。

兩位「巨聲幫」成員陳慧敏和許廷鏗今晚（29日）亮相ViuTV節目《Chill Club》合唱。（IG@chan_wai_man）

現已離開香港，於澳門接受隔離的陳慧敏接受《香港01》訪問時透露，在香港時相約了許廷鏗、鄭欣宜等許多朋友見面食飯，又笑言似「久別重逢」，她說：「佢哋都知當時我好快會離開香港，所以都珍惜見面嘅時間，所以我係覺得好warm嘅。」陳慧敏估計今年年尾會再回港。

陳慧敏暌違2年回港，回TVB拍《勁歌金曲》，兼周圍同老友打卡。（IG@chan_wai_man）

陳慧敏仲撞到謝東閔。（IG@chan_wai_man）

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